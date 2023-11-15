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FOTOS | Lo que se sabe sobre el acuerdo al que llegó Aracely Arámbula y Luismi por sus hijos

Corre el rumor de que la expareja por fin llegó a un acuerdo. Te contamos lo que sabemos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Luis Miguel señalando.jpg
Aracely selfie.jpg
Luis Miguel juventud.jpg
Aracely y su mascota.jpg
Luis Miguel joven.jpg
Aracely blanco y negro.jpg
Luis Miguel ovacionado.jpg
Aracely personaje.jpg
Luis Miguel muy joven.jpg
Aracely con sombrero.jpg
Luis Miguel flores.jpg
Aracely riendo.jpg
Luis Miguel bronceado.jpg
Aracely labios rojos.jpg
Luis Miguel adolescente.jpg
Aracely Arámbula rubia.jpg
Luis Miguel.jpg
Aracely Arámbula embarazada..jpg
luis miguel.jpg
Aracely Arámbula (13).jpg
Luis Miguel bronceado.jpg
Aracely Arámbula sonriendo..jpg
Luis Miguel (3).jpg
Aracely Arámbula (2).jpg
Luis Miguel risa.jpg
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