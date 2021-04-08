- 29 años.

- ACTRIZ.

- Comenzó a estudiar actuación cuando terminó la preparatoria.

- Antes de interpretar cualquier personaje, lo analiza para lograr “conectarse” con él.

- Entre 2017 y 2018 participó en una producción original de Imagen Televisión, en la que interpretó el papel de Patricia en la teleserie “Muy Padres”, al lado de Héctor Suárez Gomiz, Dulce María y Mario Morán.

- Ha participado en diversos proyectos televisivos, entre los que destacan: “Los Pecados de Bárbara”, “La Muchacha que Limpia”, “Mi Vida en Sayulita”, “Un Camino Hacia el Destino”, entre otros.

- En cine participó en el la película “Guadalupe - Reyes” y en el cortometraje “Mummer”, dirigido por Pablo León Olea y que representó a México en Cannes 2016.

- Está consciente de que en Survivor México tendrá que hacer todo por ella misma. En esta competencia, su pasión por el ejercicio y el deporte, serán sus mejores aliados.

- Busca ganar los dos millones de pesos para demostrar que es capaz de manejar sus energías y sobrevivir en las tierras de Survivor.