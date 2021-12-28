FOTOS | Daniela "Bebeshita" va a abrir su OnlyFans en 2022.

Conocemos a Daniela “Bebeshita” desde hace ya algunos años que alcanzó la fama en el programa “Enamorándonos”. Teníamos un concepto muy diferente de ella entonces, mucho hate en sus redes sociales era lo que la ahora influencer vivía en su día a día.

No fue hasta su participación en MasterChef Celebrity, que se ganó al público mexicano, pues conocieron a la verdadera Daniela, aquella chica tierna, sensible, hogareña, enamorada, rosita y muy muy divertida. ¡Pero no solo eso! También tiene su parte candente, pues confesó para Venga la Alegría que próximamente abrirá su OnlyFans.

Y es que su trabajo le ha costado tener ese cuerpazo, es por ello que lo dejará de pensar y lo realizará. Además, se le cuestionó sobre la posibilidad de trabajar en una revista para adultos, ¡y dijo que sí lo haría! ¡Vida es una y hay que aprovecharla y dejar la pena atrás, aseguró Daniela!

Te contamos todo lo que dijo en las fotos. Checa la galería completa.