FOTOS | Daniela "Bebeshita" va a abrir su OnlyFans en 2022.

Pero que ahora sí lo hará, que ya “le vale” y no tendrá pena.

Porque la oferta económica no era buena y porque le daba pena.

Que de hecho ya se lo habían propuesto antes, pero no había aceptado...

Claro que habrá contenido exclusivo pero no taaaaan íntimo.

Que sí abrirá OnlyFans en 2022, ¡pero no tan candente!

Daniela es una chica sensible, amorosa, hogareña, tierna y muy divertida.

No fue hasta su participación en MasterChef Celebrity que la pudimos conocer.

Y Daniela no había tenido la oportunidad de que conocieran quién era realmente.

A muchos internautas no les caía nada bien.

Daniela “Bebeshita” confesó que va a abrir su OnlyFans en 2022, ¡y que está lista para posar en alguna revista para cabañeros!

Conocemos a Daniela “Bebeshita” desde hace ya algunos años que alcanzó la fama en el programa “Enamorándonos”. Teníamos un concepto muy diferente de ella entonces, mucho hate en sus redes sociales era lo que la ahora influencer vivía en su día a día.

No fue hasta su participación en MasterChef Celebrity, que se ganó al público mexicano, pues conocieron a la verdadera Daniela, aquella chica tierna, sensible, hogareña, enamorada, rosita y muy muy divertida. ¡Pero no solo eso! También tiene su parte candente, pues confesó para Venga la Alegría que próximamente abrirá su OnlyFans.

Y es que su trabajo le ha costado tener ese cuerpazo, es por ello que lo dejará de pensar y lo realizará. Además, se le cuestionó sobre la posibilidad de trabajar en una revista para adultos, ¡y dijo que sí lo haría! ¡Vida es una y hay que aprovecharla y dejar la pena atrás, aseguró Daniela!

