FOTOS | Bebeshita confesó que tiene una lista de 200 chicos a los que ha besado.

Una de las influencers que ha estado en tendencia los últimos años. es sin duda Daniela “Bebeshita”. Que luego de hacerse famosa por el programa “Enamorándonos”, ha liogrado hacer una carrera sola, ¡y vaya que ha sido exitosa!

Como ella lo ha mencionado, el verdadero negocio lo tiene en redes sociales, en donde todos la buscan para hacer colaboraciones, ¡pero en televisión también se ha vuelto muy fuerte! Pues desde su participación en MasterChef Celebrity, cambió la manera en que todos la veían o conocían, el público se dio cuenta de que es una chica muy divertida, sensible, hogareña y cariñosa.

A partir de entonces, la comenzaron a pedir en los programas de TV Azteca, ¡y tuvo la oportunidad de comenzar como conductora de Venga la Alegría fines de semana! En donde se encuentra actualmente.

Recientemente se le cuestinó sobre su vida amorosa, y contó que no tiene pareja, pero está en la búsqueda, ¡y que tiene una lista de todos los chicos a los que ha besado! Sí, a la Lindsay Lohan. Checa las fotografías, ahí te contamos todo.