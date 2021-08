Aristeo Cázares, a la cocina más famosa de México, ¡MasterChef Celebrity!

Por primera vez en México, tendremos MasterChef Celebrity, ¡y Aristeo Cázares está listo para formar parte de la cocina más famosa de México!

Por primera vez en México, llegará a nuestras pantallas la versión “celebrity” de uno de los realities más importantes, reconocidos y con mayor audiencia de nuestro país, MasterChef México. ¿Quiénes formarán parte de este increíble proyecto? ¡Uno de ellos es Aristeo Cázares, uno de los campeones de Exatlón México!

Aristeo Cázares, formará parte de MasterChef Celebrity.

Aristeo el “Aguileón” Cázares, dejará un tiempo el parkour, el skydiving y las tardes de patines en el malecón de Veracruz, por formar parte de una nueva y diferente aventura para él, ¡la cocina! ¡Sí, formará parte de MasterChef México, en su versión Celebrity!

Recordemos que Aristeo ya ha formado parte de algunos realities, pero completamente diferentes, ¡todos de aventura y supervencia! El primero fue “La Isla” en donde por ser uno de los competidores más fuertes, ¡lo sentenciaron y quedó fuera muy rápido! Un par de años después formó parte de la segunda temporada de Exatlón México, y no solo eso, ¡fue el campeón absoluto! Este año, estuvo también en la cuarta temporada de Exatlón México en su versión Titanes vs. Héroes. Desde el día uno fue uno de los favoritos del público, llegó lejos, pero no logró coronarse como bicampeón, ¡y es que estaban los mejores de las tres temporadas pasadas!

Lo suyo, lo suyo, son los deportes extremos, los circuitos, la selva... ¿Será que tiene tanto sazón como velocidad y destreza? ¡Muy pronto lo veremos!

Hasta el momento, no ha compartido en sus redes sociales momentos en la cocina, o haciendo alguna receta, pero tiene mucho carisma, ¿será que se gana a los jueces? Los Chefs Fernando Stovell, José Ramón Castillo, Adrián Herrera y Beatriz Vázquez evaluarán los platillos de los famosos, ¡y no tendrán piedad! ¡Qué nervios!

Aristeo compartió la noticia en su cuenta de Instagram: “Me conocerán en una faceta que no conocían, agreguemos el toque extremo y épico a la cocina, aquí vamos de nuevo, una nueva aventura está comenzando en MasterChef, espero me vaya bien y si me quieren dar consejos de cocina bienvenidos sean! (No es broma ayúdenme).” dijo el influencer.

El estreno de esta increíble versión de MasterChef México, será el viernes 20 de agosto de este año 2021. Aristeo estará compitiendo con otras 10 mujeres y 9 hombres, Aída Cuevas, Alicia Machado, Dalú, Jimena “Choco”, Daniela Alexis, Paco Chacón, Germán Montero, Jorge Aravena, Matilde Obregón, Mauricio Islas, Stephanie Salas, Tony Balardi, William Valdés, José Joel, Javier Vázquez, David Salomón y Laura Flores. ¿Quién será el bueno en la cocina?

