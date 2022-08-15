¿Aristeo Cázares tiene novia? Ella sería su nueva inspiración. (FOTOS)

Aristeo Cázares se convirtió en uno de los galanes más queridos de Exatlón, acumulando decenas de fanáticas que siguen su trayectoria desde su debut en nuestro reality show.

De hecho, Aristeo protagonizó un fugaz romance con una compañera que conoció dentro de la competencia, pero el amorío llegó a su final en buenos términos y deseándose lo mejor.

Se trata de Carolina Mendoza, apodada Sunshine, quien tuvo una relación sentimental con el también conocido como Aguileón Cázares.

Sin embargo, el conductor de Venga la Alegría parece estrenar nuevo romance al lado de una bella mujer que también es amante del deporte.

Los fanáticos de Aristeo se han preguntado quién es esta bella mujer que ha robado el corazón del atleta, quien en su momento se unió a los equipos de Famosos y Titanes.

El atleta ha sido demasiado hermético con sus relaciones sentimentales, aunque una bella mujer lo tiene suspirando.

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¿Aristeo Cázares está enamorado?

A tráves de sus historias de Instagram, Aristeo Cázares compartió un video mostrando momentos junto a una mujer que responde al nombre de Renata Salas.

Desde momentos haciendo ejercicio, hasta fotos en el hospital y videos del cumpleaños de Aristeo Cázares, el querido atleta de Exatlón se dejó ver con una sonrisa de oreja a oreja.

Hsta el momento, Aristeo no ha confirmado su romance con Renata, pero su gusto por la jugadora de Flag Football es evidente.

Aristeo Cázares es un atleta oriundo de Veracruz que se convirtió en el absoluto ganador de la tercera temporada de Exatlón. Practica parkour, paracaidismo y otros deportes al aire libre que le apasionan.

Junto a su hermano Ernesto Cázares, el atleta fundó la escuela de parkour Sky Brothers y demostró su gran pasión por enseñar su deporte.

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