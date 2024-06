¿De qué murió el actor Armando Silvestre?

La industria del cine mexicano está de luto tras la reciente partida de uno de sus iconos más emblemáticos. Armando Silvestre, reconocido actor de la época dorada del cine nacional, falleció a los 98 años de edad, dejando un legado imperecedero en la pantalla grande.

¿Quién era Armando Silvestre?

Nacido el 28 de enero de 1926 en California, Estados Unidos, pero con raíces mexicanas por parte de su padre, Armando Silvestre inició su carrera artística de manera fortuita. Después de abandonar su sueño de ser torero y probar suerte en diversas disciplinas deportivas, fue su tía, María Carrascosa, quien lo introdujo al mundo de la actuación.

Te puede interesar: Fallece Gastón Santos Pue, actor de cine mexicano; ¿de qué murió?

Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa. [VIDEO] El actor y también cantante de 27 años, Julián Figueroa, falleció este domingo a causa de un infarto agudo al miocardio.

Su debut profesional se dio en el teatro, y a partir de 1945, incursionó en el cine con pequeñas apariciones. Sin embargo, no fue hasta 1947 cuando consiguió su primer papel protagónico en la película ‘Lola Casanova’, destacándose por su atractivo físico.

¿Por qué Armando Silvestre huyó de México

A pesar de su éxito en el cine mexicano, Silvestre se vio obligado a abandonar el país en la década de los 50 debido a una amenaza del expresidente Miguel Alemán Valdés. En una entrevista, el actor reveló que el mandatario no veía con buenos ojos su relación con la actriz Linda Christian.

Te puede interesar: ¿De qué murió Daniela Calatrava, conductora de televisión?

“Tuve que salir de México porque llegaron unos guaruras a mi casa y me dijeron: ‘Mire, olvídese de esta persona (Linda)'. Dije: ‘Sí, señor, cómo no’. Qué me iba a poner a discutir con seis guaruras ahí. Y me fui para que ya no me vieran en México”, declaró Silvestre en su momento.

Una pena la muerte de Armando Silvestre, una de las últimas estrellas de la Época de Oro del cine mexicano que nos quedaban.



Le recordaremos por filmes como 'Llévame en tus brazos', 'Ahí viene Martín Corona' e 'Historia de un abrigo de mink', entre muchas más.



Descanse en paz pic.twitter.com/xQXlHkzK2S — Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) June 5, 2024

¿De qué murió Armando Silvestre?

Sin embargo, el pasado 3 de junio de 2024, la sobrina del actor, Lorena Silvestre, confirmó la triste noticia de su fallecimiento a través de su cuenta oficial de Facebook: “Descanse en paz, el actor Armando Silvestre a sus 98 años”. Aunque las causas oficiales del deceso aún no han sido reveladas, se especula que fue por causas naturales debido a la avanzada edad del artista.