Muere querida conductora de televisión a los 34 años: estos son los detalles

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la sensible muerte de Daniela Calatrava, conductora de 34 años que perdió la lucha contra el cáncer de mama, tal como le sucediera hace unos días a Verónica Toussaint.

Daniela Calatrava fue una joven conductora que siempre se mostró entusiasta, a pesar de que en 2016 le fue diagnosticado cáncer de mama, enfermedad que poco a poco fue acabando con su vida.

Te puede interesar: Filtran video de los últimos días de Verónica Toussaint

¡Apareció el amor! Emiliano sorprendió a María, quien ha sufrido mucho [VIDEO] Emiliano estaba entre público para sorprender a María, quien ha sufrido mucho. Emiliano le pide a la hija de María que apoye su relación con su mamá.

¿Cómo dio a conocer que tenía cáncer?

“El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré, ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias, terminé mi tratamiento, hasta ahorita gracias a Dios todo está muy bien, continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio, no me doy por vencida”, dijo en 2018 para el Sol de Tampico.

Después de que le fuera diagnosticada esta enfermedad, Daniela Calatrava enfrentó una profunda depresión que le cambió la perspectiva de la vida: “Aprovechar a mi familia, mi sobrino; después de esta vivencia aprendes a valorar a quienes están a tu alrededor, a quienes se acercan con amor, buena vibra y muchas bendiciones”.

Te puede interesar: ¿Hijo de Ferdinando Valencia murió por negligencia médica? Actor lo confirma

Se sabe que sus últimos días de vida, Daniela Calatrava los pasó en un nosocomio del sur de Tamaulipas; sin embargo, la mañana de este martes 4 de junio amigos, familiares y compañeros de trabajo lamentaron su muerte.

¿Qué más se sabe sobre tu muerte? La televisora para la que trabajaba emitió un comunicado en redes sociales donde dio a conocer la lamentable muerte de su colaboradora. “Tu energía y buena vibra siempre estará con nosotros”.

También te puede interesar: ¿De qué murió Omar Geles, compositor de la canción ‘Los Caminos de La vida’?

¿De qué murió Daniela Calatrava?

Como mencionamos al principio de la nota, Daniela Calatrava estaba luchando contra el cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2016, cuando tenía 27 años. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

Miryam Ballesteros Bolaños, su madre, compartió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Gracias padre celestial por haberme tenido la confianza de prestarme para tener como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hacía brillar mi casa”.

¿Quién fue Daniela Calatrava?

Daniela Calatrava estudió Negocios Internacionales y estuvo al frente del programa “Ya le Va”, junto a Julio Alatorre, quien hace poco perdió la vida. Tenía 34 años de edad y era originaria del estado de Tamaulipas.