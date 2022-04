Arrestan a Kunno en París por video en la Torre Eiffel.

El tiktoker e influencer, Guillermo, mejor conocido como Kunno, goza de gran popularidad en redes sociales; sin embargo, también se ha caracterizado por ser sumamente polémico y recientemente volvió a dar de qué hablar luego de ser arrestado en París, Francia, por infringir las leyes de aquel país. ¿Habrá sido para ganar más seguidores?

¡Tuvimos a Kunno totalmente en vivo en el estudio! Este influencer nos mostró cómo podemos realizar su emblemática caminata.

Kunno es uno de los influencers más polémicos y controvertidos en la actualidad y ganó fama en TikTok por un video en el que simular una “caminata”, el cual se hizo viral de inmediato, esto le valió alcanzar gran popularidad, incluso participó en uno de los desfiles de moda más prestigiosos del mundo como es el New York Fashion Week.

El joven que recientemente debutó como actor para una serie de una plataforma de streaming, infringió, por error, las leyes francesas durante un paseo por la icónica Torre Eiffel. El influencer intentaba grabar un TikTok cuando las autoridades se acercaron a él para arrestarlo ya que estaba en una zona no permitida de la torre, lo cual se castiga con prisión.

Detienen a Kunno por infringir la ley en París

Afortunadamente, los policías dejaron ir al tiktoker en cuestión de minutos no sin antes advertirle que no tendría una segunda oportunidad, por lo que todo quedó en una mala experiencia. Hasta el momento, el mexicano no ha dado alguna declaración al respecto; sin embargo, contó que a su regreso de París la aerolínea extravió sus maletas y que su novio fue golpeado por ladrones que se llevaron su dinero y su celular.

Como mencionamos en un inicio, no es la primera vez que Kunno está en medio de la polémica, pues el modelo fitness René Preciado denunció a través de sus redes sociales que el tiktoker le había ofrecido un viaje a Francia y dinero a cambio de favores sexuales.

“¿Por qué los anulas crack? Te avergüenza haberme ofrecido llevarme a París (sic) para que te c...? Ridículo, urgido e interesado al igual que @samuellopez”, publicó el modelo a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, Kunno negó las acusaciones en su contra y aseguró que tuvo un buen viaje a París: “Mi viaje a París fue mágico, fue todo positivo, disfruté TODO. Esas dos cosas que dicen, es FALSO”.