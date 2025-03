Arturo Carmona lanza advertencia en redes; ¿va dirigida a Cruz Martínez o Alicia Villarreal?

En medio de las canciones que tanto Cazzu como Christian Nodal han compartido con sus seguidores en redes sociales, recientemente Arturo Carmona, actor mexicano, ha dado mucho de qué hablar luego de la advertencia que lanzó a través de su cuenta oficial. Ante ello, muchos seguidores se cuestionan si esta va dirigida a Cruz Martínez o, bien, a Alicia Villarreal.

Cabe mencionar que Alicia Villarreal y Cruz Martínez han fraguado un matrimonio de más de dos décadas, mismo que estaría a punto de terminar debido a la denuncia que la cantante lanzó contra el productor por violencia doméstica. En este altercado el nombre de Arturo Carmona ha salido muchas veces al aire, pues este tuvo una hija con la grupera.

¿Hacia quién fue la advertencia de Arturo Carmona?

Aprovechando su popularidad en las redes sociales, Arturo Carmona decidió colgar un mensaje que, si bien puede ser parte de una promoción relacionada a sus proyectos, también ha dejado cierta duda al respecto por lo fuerte que es: “No sé quién eres, no te conozco y ni me interesa, pero si me pidieras un consejo, te diría: ‘Deja de rascarle los hue… al tigre’. Y como no me lo pediste, te lo dejo como aviso, mijo”.

Como era de esperarse, esta historia en Instagram causó una serie de especulaciones al respecto. Y es que, si bien un sector de la población considera que el mensaje va dirigido a Cruz Martínez por los supuestos actos de violencia que tuvo hacia Alicia Villarreal, otros tantos señalan que el mismo iría hacia la grupera en pro de proteger a Melenie, la hija que procrearon juntos.

😱¿Qué estará queriendo decir Cruz Martínez al publicar esta fotografía con Melanie Carmona, hija de Alicia Villareal y Arturo Carmona?



Con esta imagen regresa a las redes sociales después del escándalo de agresión en el que se vio envuelto y donde es acusado! 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/zOdkBsG55f — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) February 19, 2025

¿Cuándo habría violentado Cruz Martínez a Alicia Villarreal?

Los actos de violencia habrían sucedido a mediados del mes pasado, justo horas antes del concierto que Alicia Villarreal concedió en Michoacán. La grupera relata que encontró a Cruz Martínez en su hogar y, tras una discusión, este la amenazó de muerte para, después, despojarla de sus documentos y celular, por lo que tomó la decisión de realizar la señal de auxilio al término de su evento.