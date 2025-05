Arturo Carmona prefiere guardar silencio sobre el pleito legal entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Arturo Carmona prefiere guardar silencio en torno a la audiencia inicial por la denuncia que Alicia Villarreal presentó en contra de Cruz Martínez, de quien es socio.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Arturo Carmona dijo que “no tengo comentario, es un tema que a ellos les concierne estar hablando, que son los que están implicados al 100% en una situación legal difícil”.

¿Él y Meleni podrían testificar en el juicio? Al preguntarle si es cierto que él y su hija testificarán en el juicio, Arturo Carmina dijo que “no puedo hablar más de ese tema”.

¿Alicia Villarreal le prohibió hablar del tema?

Pero, ¿será que ese silencio es porque Alicia Villarreal le prohibió hablar públicamente del tema? “No, no me prohibió nadie nada, ya somos adultos para andar prohibiendo cosas. Nadie me prohibió nada”, agregó.

Lo que sí dejó claro es, que su hija Melenie no está del lado de Cruz Martínez como muchos aseguran y todo por una serie de mensajes que la joven a publicado en sus redes sociales, en los que pareciera darle la espalda a su madre.

“No, mi hija no está apoyando a nadie”, dijo y agregó que “mi hija siempre ha subido a redes sociales frases de las cuales se han replicado, de las cuales mucha gente las replica y no por una situación que esté viviendo su papá, en mi caso o su padrastro. La gente lo ha relacionado como si fuera apoyo hacia alguien, pero realmente no ha apoyado a nadie públicamente”.

Arturo tiene una participación especial en la obra de Bárbara Torres, “Menopausia”, que se presenta todos los jueves en el Nuevo Teatro Versalles de la CDMX.