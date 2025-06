Leslie Gallardo sorprende al confesar que tiene depresión; ¿cuál es la razón y qué síntomas tiene?

Leslie Gallardo fue una de las participantes de MasterChef Celebrity Generaciones del 2025 y una de las más recientes eliminadas; sin embargo, se le ha visto disfrutando en los foros de TV Azteca. Ya estuvo en Venga La Alegría Fin de Semana, ya tuvo su entrevista final del programa de cocina y se le veía bastante feliz. No obstante, recientemente declaró que vive en depresión y aquí te damos todos los detalles.

Te puede interesar - ¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

¿Por qué Leslie Gallardo tiene depresión?

Aunque se le vio totalmente serena al ser eliminada hace dos programas (el más reciente fue el adiós de Plutarco Haza), Leslie indicó en el podcast “Auténtico” de Pedro Prieto que le costó la vida asumir esa eliminación, pues en un momento sintió que podía ganar: “La depresión me dio porque yo no quería salir, me dio porque me quedé a nada y sentí que me esforcé demasiado para ganar. Mi sueño era ganar ‘MasterChef’, empecé a avanzar y pum, te sacan”.

En ese sentido, la influencer mexicana indicó que lloró demasiado y que se la pasó encerrada en su cuarto; sin embargo, dos personas le permitieron superar un “fracaso” de ese tamaño: “Esa red de contención fue Romina, en su momento Emilio, aún estábamos juntos. Él estaba grabando una telenovela y fue ese trip de ‘te apoyo, tranquila’”.

¿Quiénes siguen en competencia en MasterChef Celebrity Generaciones?

Leslie Gallardo dijo que pasó muy mal los días posteriores a la eliminación. Sin embargo, ahora sabe que es parte de la vida y que fue una total experiencia estar en este reality show.

Ante eso, te informamos que con la reciente salida de Plutarco Haza, estos son los seis participantes que siguen en competencia rumbo al gran final a disputarse el próximo 27 de julio por la pantalla de Azteca UNO.

Ofelia Medina (Clásicos)

Bárbara Torres (Cassette)

Andrea Noli (Cassette)

Carlos Quirarte (Millennials)

Dani Valle (Millennials)

Herly RG (Nueva Generación)

Seguir leyendo - ¿VLAFDS es el programa donde Leslie Gallardo continuará su carrera en TV Azteca?