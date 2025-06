¿Quién es Rosita Bouchot, la actriz que asegura haber recibido coqueteos de Chespirito?

Sigue la polémica en torno a la vida amorosa de Roberto Gómez Bolaños, esto luego de que se expusiera en la serie de Chespirito: “Sin querer queriendo” que el comediante le fue infiel a su entonces esposa con Florinda Meza, aunque ahora la actriz Rosita Bouchot también ha hablado de los coqueteos del artista.

En Ventaneando se compartió una entrevista con la famosa, quien en un momento de su carrera dio vida al personaje de ‘Paty’ en la serie de El Chavo del Ocho, en donde supuestamente Gómez Bolaños le habría coqueteado en más de una ocasión, haciéndola sentir bastante incómoda.

Esto dijo Rosita Bouchot sobre sus encuentros con Chespirito

Rosita Bouchot reveló que el famoso “se le insinuó en el camerino”, pese a ser un hombre casado, cosa que en su momento le generó mucha incomodidad. Esto nos remonta a que Florinda Meza dijo en diversas ocasiones que Chespirito siempre había sido infiel, incluso antes de iniciar su romance con ella.

Te puede interesar: Chespirito: “Sin querer queriendo"; ¿Quiénes son los personajes reales de la serie y qué actores los interpretan?

“Hasta nerviosa me pongo todavía, no sabía que contestarle... como empezaba la carrera era temerosa, estaba chamaca. Él se me acercó una vez en mi camerino y me comentó si no sabía si me estaba llamando como actriz o como mujer, no sabía qué decir, me quedé callada”, dijo Bouchot al recordar aquél incómodo momento.

La famosa también cuenta que ella admiraba a Chespirito como director y como escritor, y que de haber tenido mayor soltura al hablar probablemente le habría dado alguna evasiva elogiándolo de manera profesional y evitando que volviera a ocurrir una escena como esa.

Rosita Bouchot confiesa si tuvo algo con Roberto Gómez Bolaños

La actriz aseguró que en todo momento el señor Roberto Gómez Bolaños fue respetuoso con ella, por lo que no volvió a presentarse una situación similar y tampoco ocurrió nada entre ellos dos, lo que reforzaría las declaraciones que ya ha dado Florinda Meza al asegurar que el famoso la cortejó durante mucho tiempo, pero siempre con mucho respeto.