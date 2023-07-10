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FOTOS | Gavito dice que el "mejor de México" no es Luis Miguel, ¡es Carlos Rivera!

El crítico se le fue con todo a Luis Miguel, dijo que le falta mucho para ser el “mejor cantante de México”, ¡pero que Carlos Rivera sí podría serlo! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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