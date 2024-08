Aseguran que Cazzu sufre en silencio tras la ruptura con Nodal

La historia de amor entre Julieta Emilia Cazzuchelli ( Cazzu ) y Christian Nodal terminó de forma inesperada, y todo parece indicar que las cosas no acabaron de la mejor forma.

Cazzu y Nodal comenzaron su romance a mediados del 2022, meses después de que el sonorense terminara su relación con Belinda. Todo indicaba que la cosa iba muy en serio entre ambos, pues tiempo después le dieron la bienvenida a su pequeña Inti.

Sin embargo, a escasos meses del nacimiento de Inti, Christian Nodal confirmó que su relación con Cazzu había llegado a su fin, aunque no reveló las razones, por lo que comenzaron a surgir infinidad de rumores, sobre todo después de que el cantante confirmara días después su relación con Ángela Aguilar.

¿Cazzu está sufriendo?

Después de que Christian Nodal anunciara su romance con Ángela Aguilar, Cazzu anunció que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, esto con el fin de sanar su corazón y cuidar de su hija Inti.

Desde entonces, la ‘Nena Trampa’ no ha posteado nada en redes. No obstante, las veces que ha sido captada se le ha visto triste, su semblante ya no es el mismo de antes, lo que demostraría que no la está pasando nada bien.

¿Una medium reveló que Cazzu realmente está sufriendo? La medium Bis declaró a un programa de televisión que Cazzu ha preferido mantenerse hermética desde su ruptura amorosa con Nodal, evitando mostrar su lado más vulnerable.

“Siempre he dicho que Cazzu sufrió en silencio, y sigo diciendo que Cazzu sufre en silencio”, agregó la medium cubana. “Mi respeto y admiración hacia ella es muy grande porque sufrir en silencio es más difícil que cuando lo expresamos y cuando estamos emocionado y decimos: ‘Ay, soy feliz’. No, mi respeto”.

¿Tendrá una vida llena de éxitos?

De igual modo, la pitonisa le auguró muchos éxitos a la cantante argentina en esta nueva faceta. La medium también aseguró que Cazzu renovará su imagen y esto se verá reflejado en su música, la cual será más amorosa.