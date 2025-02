Christian Nodal traiciona a su familia tras dejar sin seguridad a Cazzu y su hija

Christian Nodal es uno de los cantantes de regional mexicano más exitosos del momento, pero también uno de los más controvertidos gracias a sus relaciones amorosas. En los últimos días se ha dado a conocer que el sonorense tomó una drástica decisión que involucra a Inti, su hija y a Cazzu, su expareja.

¿Qué fue lo que hizo Christian Nodal?

De acuerdo con información difundida por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, el intérprete de “Adiós Amor”, “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, habría dejado sin seguridad a su hija y expareja en Argentina.

Al parecer dicha medida la tomó después de que Julieta Emilia Cazzuchelli desmintiera abiertamente lo dicho por Ángela Aguilar y su relación con el cantautor mexicano: “Hoy a la hija de Nodal la pueden asaltar, le puede pasar algo porque no tiene seguridad”, dijo el comunicador.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Cazzu que desataron la polémica? Hace unos meses ‘La Nena Trampa’ declaró a Luzu TV que “yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto’. Existió la pregunta ¿hay alguien más? Fue no”.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma en que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios que fue a través de redes y cosas. Me sorprendí obviamente porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces, entonces, primero pensé que no era, resultó que sí y, bueno, fue una gran sorpresa obviamente”.

“Yo no hice nada malo, no le hice nada a nadie. Hay una mentira atroz, que yo tenía conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella (Ángela Aguilar) propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia en la que ellos están juntos muchos meses antes de decirlo... No es cierto, yo no tenía conocimiento, quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir. O sea, la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en algo mucho peor”, recalcó en aquel entonces.

“Simplemente yo quisiera estar en paz. Así como yo dejé en paz que las cosas sucedan, me gustaría que se me quitara del medio también, el cometido y todo esto que quizá querían cumplir, que era este amor que querían vivir. Hubo un casamiento, hubo todo lo que tuvo que haber para poder vivir el amor en paz y creo que en esa ecuación yo ya no tengo ningún espacio y me gustaría que no se hable y sobre todo, con qué derecho se hablan de mis sentimientos. La única que está autorizada para hablar de mi situación emocional y de mis sentimientos soy yo”, aseveró ‘La Nena Trampa’.