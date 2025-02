La controversia rodea nuevamente a Christian Nodal , esta vez, Dani Flow se une a la lista de figuras del espectáculo que han alzado su voz contra el cantante de regional mexicano. A pesar de que el sonorense bloqueó al guanajuatense de su cuenta de TikTok, esto no ha detenido al “Rey del Morbo”, quien continúa enviándole mensajes a través de sus redes sociales, esto después de las diversas burlas en las que también se vio involucrada Ángela Aguilar .

¿Qué desencadenó esta polémica entre los cantantes?

Cabe recordar que todo el conflicto se originó a partir de las supuestos mensajes que Nodal le enviaba a la esposa de Dani Flow a través de Instagram. Según el reguetonero, el intérprete de regional mexicano reaccionaba a las fotos de su novia, Jocelyne Lino. Este hecho habría desencadenado la furia del intérprete de “Reggaeton Champagne”, quien no dudó en expresar su descontento a través de indirectas en redes sociales.

Pero Dani Flow no se ha limitado a las redes sociales. Durante su participación en un concierto con Grupo Firme, el “Rey del Morbo” expresó su apoyo a Eduin Caz, vocalista de la agrupación, dejando claro que no apoya a Nodal. Además, ha dejado en claro su apoyo a la trapera argentina Cazzu, expareja de Nodal, por el éxito de su más reciente sencillo “Dolce” , el cual se dice que contiene referencias a su pasada relación con el cantante.

Dani Flow se lanza con todo hacía Christian Nodal; así se burló del cantante y su esposa

Ahora, Dani respondió con sarcasmo a quienes aseguran que aprovecha la fama de Christian Nodal para impulsar su carrera y compartió en Instagram una fotografía en la que se dejó ver con una playera que lleva estampada la fotografía de la boda del sonorense con Ángela Aguilar y la señal de cancelar junto al mensaje: “Nodal, me estoy colgando de ti como tú de J Balvin, qué rollito. Y, Ángela, no me gustaron tus declaraciones de la música actual, espero puedas recapacitar”.

Como era de esperarse, las redes reaccionaron de inmediato y mensajes apoyando a Nodal y otros a Flow se hicieron presentes. Comentarios como “Estás peleando solo y vas perdiendo mijo”, “Ya quisiera Nodal tener tu talento pa”, “Te respaldamos” y “SIEMPRE DANI FLOW, NUNCA CHRISTIAN NODAL”, se pueden leer en el post.

