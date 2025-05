¿Adiós a la relación? Aseguran que los padres de Clara Chía no soportan a Gerard Piqué

Han pasado varios días desde que diversos medios en España habrían confirmado la separación entre Clara Chía Martí y Gerard Piqué, misma que fue desmentida luego de un video que circuló en redes en donde se muestra a ambas personalidades juntos. Sin embargo, lo anterior no exime que la presión alrededor de esta polémica pareja se mantenga hasta ahora.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía ya cuenta con tres años de duración; de hecho, la misma fue sumamente criticada al asegurar que Chía Martí fue la tercera en discordia del matrimonio entre el exfutbolista del Barcelona y la colombiana Shakira, la cual no ha dejado de facturar gracias a su último tour por Latinoamérica.

¿Los padres de Clara Chía ya no soportan a Gerard Piqué?

De acuerdo con información del periodista Jordi Martín, quien se ha convertido en la sombra de esta relación prácticamente desde hace algunos años, la pareja sigue atravesando por duros momentos, aunque ahora lo anterior tiene que ver con el desprecio que los padres de Clara Chía sienten por Gerard Piqué, quien dicho sea de paso es 12 años mayor que ella.

La fuente asegura que los padres de Clara Chía Martí, de nombre Lluis Chía y Marga Martí, ya no soportan al otrora futbolista profesional no solo por su característica personalidad, sino por todos los conflictos con los que ha lidiado desde hace varios años. De hecho, aseguran que el padre no puede “verlo ni en pintura”, hecho que, de cierta forma, podría generar la posible desvinculación de la pareja a mediano y largo plazo.

¿A qué se dedican los padres de Clara Chía?

En este punto vale decir que se conoce poco de lo que la señora Marga Martí haga en su día a día, caso contrario a su esposo, el señor Lluis Chía Puig. Se sabe que este es un consagrado abogado que se especializa en derecho matrimonial y en divorcios con poco más de 30 años de experiencia, contando ya con un despacho de abogados. Esta situación hace que la familia Chía Martí sea una de las más prestigiosas en Barcelona.