¿Por qué Ashton Kutcher no viajará al espacio? El actor lo revela. El histrión tuvo que vender su boleto para ir al espacio en un vuelo comercial de Virgin Galactic y tuvo razones poderosas para renunciar a el.

Finalmente, el estadounidense no participará en la expedición galáctica, ya que su esposa Mila Kunis, lo convenció de que no lo hiciera, pese a que Kutcher había comprado su boleto hace una década por 200 mil dólares.

“Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo niños pequeños. Así que terminé devolviendo mi boleto a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré", dijo a Cheddar News.

El actor compró su boleto antes de casarse con la actriz en 2015 y ahora tienen dos hijos: Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4. Sin embargo, Kutchen asegura que sí irá al espacio, pero quizá en otro momento de su vida.

Te puede interesar: Danna Paola eleva la temperatura con FOTOS en bikini.

Richard Branson ya viajó al espacio

Este 11 de julio, Richard Branson formó parte del primer viaje con pasajeros de su empresa de turismo espacial. El histórico vuelo tuvo una duración de 90 minutos.

Por el momento, unas 600 personas han reservado lugares para los futuros vuelos de Virgin Galactic que incluyen unos minutos de gravedad cero y el objetivo de la compañía es realizar 400 vuelos espaciales comerciales al año.

También podría interesarte: Dua Lipa se dijo enamorada de México con visita a Bellas Artes.