Así coqueteas con las demás personas, según tu signo

Cada signo del zodiaco occidental posee características únicas que lo hacen destacar del resto, es por ello que basándose en la posición que tenían los planetas y constelaciones al momento de su nacimiento, expertos en astrología son capaces de definir aspectos ocultos de su personalidad, compatibilidad con otros signos y la forma en la que se relacionan. En este sentido, se ha revelado cómo coquetea cada individuo.

Así coqueteas con los demás, de acuerdo a tu signo del zodiaco

Según lo que indican expertos en astrología, las personas nacidas bajo el signo de Aries se comportan como cazadores en las citas y no son nada sutiles al coquetear. Por otro lado, los Tauro son más materialistas, pero se toman su tiempo en observar a quien les gusta antes de atreverse a hablarle. En cuanto a Géminis se sabe que usa su don con las palabras para poder enganchar a los demás, mientras que Cáncer primero buscará ser el amigo que siempre está para ti y casi ni te darás cuenta de que todo este tiempo te había estado coqueteando.

A los nacidos bajo el signo de Leo les encanta llamar la atención y coquetearán con mucha seguridad en sí mismos. Virgo es un poco más complejo y prefiere una conversación coqueta que los grandes gestos románticos; por otra parte, los Libra serán demasiado elegantes al coquetear y resultarán encantadores para quienes lo conozcan, mientras que Escorpio usará sus habilidades de misterio para jugar con la mente de su ‘víctima’, así serán ellos quienes den el primer paso a causa de la intriga que les provoca su personalidad.

Sagitario no le tiene miedo a coquetear y te invitará directamente a salir, por otro lado, los Capricornio no darán muchas señales de que les gustas pues son más fríos pero estables; para Acuario el coqueteo se basa en una buena conversación, te conquista con su intelecto; finalmente los Piscis son demasiado románticos y encantadores, aunque no hará grandes gestos, todo se sentirá mágico a su lado.