El caso entre Alicia Villarreal y su aún esposo, Cruz Martínez para que va para largo. Luego de que se hiciera oficial la demanda de la cantante de regional mexicano y sus recientes declaraciones en contra del productor musical por violencia de género han comenzado a circular imágenes de también fundador de Kumbia Kings con aparente tranquilidad. ¿Será que se está escondiendo?

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre Cruz Martínez?

Antes que todo, es importante recordar que, durante una entrevista para Pati Chapoy, Alicia Villarreal reveló todo sobre lo que ha vivido en torno a la polémica con Martínez. En esta plática, la cantante reveló lo siguiente: “Hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal. A veces no es fácil para mí repasar los hechos, decir las cosas como sucedieron, tal cual como las vivimos porque hay un proceso legal”.

Además, confesó que desde aquel 16 de febrero de 2025, cuando Alicia hizo la señal de auxilio, Cruz Martínez no se ha comunicado con ella, aunque confesó que sí ha tenido comunicación con sus hijos, ella prefiere mantener su distancia: “Ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver. Sería lo mejor para mí”, aseguró.

Así fue captado Cruz Martínez tras las denuncias del Alicia Villarreal

Por lo anterior, las redes sociales han mencionado que Cruz se podría estar escondiendo de las autoridades. Sin embargo, a través del programa de YouTube, Kadri Paparazzi, se compartieron algunas fotos del cantante comiendo con aparente tranquilidad en una plaza comercial en Monterrey, lo cual generó muchas dudas en torno al caso entre los artistas.

Según estos reportes, la expareja de Alicia Villarreal se encontraba paseando en la plaza Galerías Valle Oriente, Monterrey, Nuevo León. Además, iba acompañado con otra persona, quien supuestamente sería un nuevo talento que estaría siendo manejado por el productor musical.