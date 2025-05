Así fue la polémica reacción del público a la nueva canción de Ángela Aguilar

Como ya es costumbre y para no variarle, Ángela Aguilar fue criticada una vez más tras el lanzamiento de su nuevo sencillo música, el cual se titula “El Equivocado”.

Para el lanzamiento de su nuevo tema, Ángela Aguilar publicó un breve, pero significativo video collage en donde compartió algunas imágenes de la convivencia que tiene con su esposo Christian Nodal, pero sin duda, lo que más llamó la atención fue cuando presumió su anillo de matrimonio.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en hacer de las suyas y de inmediato se pronunciaron con todo tipo de críticas y comentarios en contra de la cantante.

“Equivocado y fan de tu relación, amiga”, “Mala hora para sacar tu musica. En YouTube del mundo entero están reaccionando a Latinaje. Tu ultimo video no avanza”, “El equivocado de estar contigo”, “Cómo que el equivocado, si tú misma lo robaste. Amiga, date cuenta” y “No otra vez lo mismo, innova. Siempre lo mismo, que flojera”, fueron algunos de los comentarios.

¿”El Equivocado está inspirado en su historia de amor con Nodal?

Hasta el momento se desconoce si este nuevo sencillo está inspirado en su historia de amor con el intérprete de “Adiós Amor”, “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”.

¿Qué dice “El Equivocado”?

“El Equivocado” de Ángela Aguilar es una respuesta a las críticas que ha sufrido por su relación con su esposo, Christian Nodal.

Está bien si me creen pero si no también

Muy mi vida y la de cada quien

Porque este amor no lo voy a esconder.

Y así se fue dando, poquito a poquito, nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado.

El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones, estando en sus brazos me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras.

El equivocado es como ninguno y de mi corazón es el número uno y que ruede el mundo no entienden lo nuestro.

Digan lo que digan, él es el correcto, el equivocado a mí me quedó perfecto.

“El Equivocado” es el segundo adelanto de “Nadie Se Va Como Llego”, su más reciente material discográfico que verá la luz por completo el próximo 22 de mayo bajo el sello de Machin Records