Karol Sevilla revela que no se arrepiente de lo que piensa de Ángela Aguilar

Vaya controversia la que se desató recientemente por las declaraciones de la cantante Karol Sevilla, mismas en las que hacía referencia a Ángela Aguilar y su sorpresivo matrimonio con Christian Nodal.

En un reciente encuentro con la prensa, la cantante fue cuestionada sobre las fotografías que Mario Bautista compartió para promocionar su nuevo sencillo y en las que dejaba entrever que próximamente se convertiría en padre.

Karol Sevilla envía mensaje a Ángela Aguilar: "¡Angelita, ya cállate!” [VIDEO] Karol Sevilla le da una estrategia a Ángela Aguilar para que deje de recibir odio en redes sociales: “Te critican por todo, pero Angelita, ya cállate”.

¿Qué dijo Karol Sevilla? Sin embargo, a pesar de que todo se trató de especulaciones, Karol Sevilla reaccionó con las emblemáticas frases que Ángela Aguilar utilizó cuando iba a nacer Inti, la hija de su ahora esposo y Cazzu.

“Pensé que iba a ser tía, ah no, me van a demandar. Le mandé mensaje (a Mario Bautista), le dije: ‘Me la creí, todos nos la creímos’. Ojalá que un día se dé“, dijo entre risas Karol Sevilla y agregó “le puse ‘fan de su relación. Ya no hay que decir esas cosas, me va a demandar su tía”. Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales, generando una gran controversia.

¿Karol Sevilla no se arrepiente?

Semanas después de aquel encuentro con la prensa, Karol Sevilla volvió a ser cuestionada por los medios sobre Ángela Aguilar, a lo que respondió de manera tajante que sus palabras representan lo que todo México piensa.

No obstante, dejó en claro que en ningún momento ha ofendido a la esposa de Christian Nodal y se disculpó: “Nunca lo dije con una cosa de faltarle, y si lo hice, de verdad, le pido disculpas”.

“Lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto. Me siento feliz, o sea, no me arrepiento. Yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente”, añadió Karol Sevilla.

Por último, Karol Sevilla dijo que esta será la última vez que hablará de Ángela Aguilar, no sin antes soltar un último dardo: “Es que no sólo lo pienso yo, lo piensa todo México”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar al respecto?

Hasta el momento no ha habido una reacción por parte de Ángela Aguilar, quien está a escasos meses de celebrar su primer aniversario de bodas al lado de su esposo Christian Nodal.