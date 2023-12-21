Así puedes calcular tu aguinaldo en 3 pasos.

Cada diciembre los trabajadores en México esperan tres cosas: las fiestas navideñas, sus vacaciones y el pago del aguinaldo. Desde luego, esto puede variar según dónde trabajan y la modalidad en que fueron contratados. Así, cada trabajador en el sistema formal debe recibir su aguinaldo antes del 21 de diciembre. Pero, ¿cómo calcular tu aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación oficializada por la Ley Federal del Trabajo desde 1970 y dirigida a todos los trabajadores en México, ya sean de base, eventuales, sin contrato firmado o sindicalizados. Este monto de al menos 15 días de salario del trabajador debe ser entregado por la empresa o empleador. En caso de que el colaborador todavía no cumpla el año, entonces recibirá lo equivalente a los días trabajados.

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Ahora bien, el proceso para calcular tu aguinaldo no es difícil y consiste en lo siguiente: Primero necesitas tener en mente el salario que ganas al mes pero libres de impuestos. Divide la cantidad entre 30, es decir, los días del mes. Por último, multiplica esa cifra por 15 y el resultado será tu aguinaldo.

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¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo?

Cualquier trabajador que tenga problemas con el pago de su aguinaldo, ya sea por un pago incompleto o extemporáneo, puede solicitar asesoramiento en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). En ese sentido, puedes presentar un reclamo llegado el 21 de diciembre y con un plazo no mayor de un año.

Más adelante, el organismo gubernamental interpondrá la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o bien, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la cual interpondrá la demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. De este modo, las empresas o patrones que no cumplan con el aguinaldo la ley los multará económicamente con cifras van desde los 50 a 5 mil veces el salario mínimo.

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