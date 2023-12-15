Esto pasa si cobras el aguinaldo de un trabajador fallecido

Una vez oficializado por la Ley Federal del Trabajo (LFT) en el Artículo 87, el aguinaldo se quedó como una de las prestaciones que benefician a los mexicanos que laboran bajo el esquema formal. Tratándose de un regalo navideño de parte de la empresa o empleador, cada año este monto económico es esperado. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de cobrar el aguinaldo de un trabajador fallecido?

Según indica la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), en un caso como ese, los beneficiarios se quedan con el derecho de cobrar el aguinaldo de un trabajador fallecido. No obstante, se requiere de un documento testamentario en la empresa que resalte expresamente los beneficiarios.

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Ahora bien, si no existe el documento mencionado, lo que procede es ir a un juicio de designación de beneficiarios ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje para que finalmente logren cobrar el aguinaldo de un trabajador fallecido. De igual modo, la Profedet señala que incluso muerto, al ser un monto que la empresa o empleador ya le debía al trabajador, este debe ser entregado a los beneficiarios.

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¿Hasta cuándo los beneficiarios pueden cobrar el aguinaldo de un trabajador fallecido?

Al respecto, la Profedet comunica que como beneficiario puedes cobrar el aguinaldo de un trabajador fallecido hasta un año a partir del día 20 de diciembre, es decir, reclamarlo primero con las autoridades correspondientes antes de la fecha límite, sobre todo, en casos donde no ha sido pagado o el pago fue parcial.

Si la compañía o empleador del trabajador fallecido no paga su aguinaldo, entonces recibirá una multa de 18,260 a 365,200 pesos de acuerdo con el valor de la nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

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