Así fue la impactante reacción de Niurka al video de Babo.

Babo, fundador y vocalista del Cartel de Santa, se ha convertido en tendencia en los últimos días debido al explícito video que se filtró como parte de la versión de su nuevo sencillo ‘Piensa en mí’, que compartió en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans. Niurka al ser cuestionada sobre esto, así respondió.

El revuelo fue tal que además del interés que surgió sobre la manera en la que Babo promocionó la canción, hasta los detractores que se mostraron en contra del consumo de este tipo de contenidos y productos mercadológicos, lo cierto, es que llegó a oídos de propios y extraños.

Mientras que Babo reaccionó a la euforia con memes y una canción, en la que retomó el asombro de los seguidores cuando mostró una modificación corporal a la que se sometió y que tiene que ver con la colocación de perlas, es bajo este contexto que la prensa recurrió a una de las personas más polémicas del medio del espectáculo como lo es la cubana Niurka, quien antes de opinar pidió que por favor la pusieran en contexto.

¿Qué dijo Niurka sobre el polémico video de Babo de Cartel de Santa?

Fue en una conferencia de prensa que ofreció la vedette cubana, donde fue cuestionada acerca de su opinión sobre el video viral de Babo.

Y tras afirmar que desconocía el tema, pero que le explicaran, lo que hicieron los reporteros, finalmente Niurka agradeció la oportunidad que tienen las personas ahora para expresarse de la manera que les parezca, como resultado de la apertura y la flexibilidad que brindan las redes sociales.

"Hoy las redes sociales son un foro abierto (…) estamos en otra época, nos abrieron un foro totalmente diferente a lo que era antes", comentó.





Y pidió que dejen de criticar al cantante de Cartel de Santa, pues si no quieren verlo no es necesario que consuman este contenido, pues las creaciones artísticas son diversas y existe una para cada gusto, además, brindan proyección.

“Está bien todo lo que propongas, señores, no hay que criticar, lo que te guste disfrútalo, y lo que no, next (…) Es libertad de expresión, proyección y creación”, añadió.

Agregó que además esta censura obedece a temas meramente morales y prejuiciosos, pues recordó que desde hace miles de años las civilizaciones antiguas existían prácticas sexuales de todo tipo, incluso, la tan reprimida homosexualidad. Así que invitó a que debe existir el respeto y que hay contenidos para todos.

“Mucha gente lo ve de una manera promiscua y desfasada (…) No nos hagamos los de la boca chiquita, que esa apertura, libertad, esa naturaleza humana y natural, la hemos tenido siempre”.