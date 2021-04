FOTOS | Te mostramos todos los cambios de look que ha tenido Kimberly Loaiza. ¡Es una mami, mamacita!

Después del nacimiento de su segundo hijo, Juanito, Kimberly Loaiza decidió hacerse un cambio de look, ¡y así es como quedó! Espectacular.

Kimberly Loaiza no deja de sorprendernos, y es que a unos días de haberse convertido en madre por segunda ocasión, ¡sorprendió a todos con un radical cambio de look! Checa las FOTOS, ¡se ve espectacular!

Los cambios de looks de Kimberly Loaiza.

La influencer nunca nos ha tenido acostumbrados a un solo look, ¡pues constantemente lo cambia! No le gusta verse igual, siempre trata de reinventarse, de cambiar según su estado de ánimo, o situación laboral o de vida, ¡y esta vez no fue la excepción! Durante su segundo embarazo, tuvo varios looks, entre ellos cabello rojo fuego y largo y el último, cabello negro muy cortito; ¡pues no más! Le dijo adiós al cabello corto para darle la bienvenida a un pelatzo de envidia, ¡súper largo y además, rubia! Incluso su hija mayor Kima, no la reconoció.

Kimberly Loaiza se hizo un extremo cambio de look.

Todo el proceso lo compartió en un video de su cuenta de YouTube, en donde se le vio muy nerviosa, pues quería sorprender a todos sus seguidores y a su familia, ¡que por cierto, no tenían ni idea de lo que se haría Kim! Dejó por primera vez solos a sus hijos, claro, al cuidado de su papi JD Pantoja, ¡y su equipo de imagen puso manos a la obra!

Le decoloraron el cabello, le pusieron extensiones, y llegó el momento de la verdad, ¡la sorpresa a su familia! De inmediato le hizo una videollamada a su esposo Juan De Dios Pantoja, que se encontraba con su hija mayor Kima, ¡y no la reconocieron! La pequeña niña ni le hizo caso, pues no se imaginaba que era su mami, mientras que a Pantoja le encantó, incluso bromeó: “voy a hacerle otro hijo, ¿quieres un hermano?” le dijo a Kima.

¿Cuánto tiempo le durará este look a la influencer?

