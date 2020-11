Kimberly Loaiza creó su propia línea de ropa en colaboración con una marca famosa. En FOTOS te contamos los detalles.

Kim se convirtió en la primera influencer en hacer una colaboración con esta empresa.

Kimberly Loaiza no se cansa de romperla en absolutamente todas las cosas que hace y se propone. Es una de las influencers más importantes no solo de México, ¡sino de Latinoamérica! Es la reina de YouTube, Tik Tok, e Instagram. Se lanzó como cantante y la rompió, incluso hizo una colaboración con los DJs más importantes del mundo, Dimitri Vegas y Like Mike, así como con uno de los influencers más reconocidos, James Charles, ¡en fin! Todo lo bueno le está pasando a esta mujer orgullosamente mexicana, y cuando creíamos que no le podía ir mejor, ¡booom! Saca línea de ropa con una de las marcas más importantes y en tendencia del mundo. Sigue leyendo y entérate de todos los detalles.

Pues sí, así como lo lees. Kim lanzó una colaboración bajo su nombre y estilo con una línea de ropa muy reconocida en el mundo por su bajo costo y modelos lindos. Se trata de una colección de cien piezas de edición limitada y que según algunas YouTubers que la han probado, está muy padre, el estilo es único... ¡Al parecer Kim hizo un excelente trabajo!

Es la primera vez que la empresa de origen chino hace una co-colaboración con una influencer, por lo que Loaiza se siente muy orgullosa, emocionada y contenta, ¡y todos sus fans y la gente que la apoya también! Pues es una mujer trabajadora, incanzable y que siempre logra lo que se propone con arduo trabajo, ¡nos consta!

A través de su canal de YouTube y de sus redes sociales, Kim compartió un video de sus prendas favoritas y dijo sentirse agradecida por este gran logro, ya que trabajó mucho tiempo en el proyecto, ¡claro, siempre en secreto, pues era una sorpresa! Además, dijo que está inspirada en cuatro estilos diferentes: deportivo, elegante, casual y de fiesta así como que está pensado para todos los tipos de cuerpo.

Hace unos días contrajo matrimonio con Juan de Dios Pantoja, así que está más feliz que nunca de tener una bella familia, tener mucho trabajo, salud y nuevos proyectos. ¡Felicidades, Kim! Y mucho éxito.