Aislinn Derbez impacta tras revelar romance con Kalimba.

Aislinn Derbez se encuentra soltera después de que su última relación no llegara a buen puerto y tal parece que ya tendría nuevo galán, pues se dice que la hija de Eugenio Derbez ya está saliendo con un guapo y millonario hombre, aunque esto no ha sido confirmado todavía.

Luego de separarse de Mauricio Ochmann, Aislinn inició un romance con el español Jonathan Kubben, mismo que no duró mucho y hace poco dieron por terminada su relación; sin embargo, los rumores apuntan que se estaría dando una oportunidad con el empresario español Enrique Riquelme, de 33 años.

¿Aislinn Derbez tuvo un romance con un integrante de OV7? La actriz reveló en una entrevista que tuvo una relación con ni más ni menos que Kalimba. Esto fue un secreto a voces, pero ninguno de los dos confirmó el romance hasta que hace poco la hija de Eugenio rompió el silencio en el podcast La Magia del Caos y reveló que sí salió con el integrante de OV7.

“Si me tiró la onda fíjate. Sí, tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos”, declaró la hermana de Vadhir y media hermana de José Eduardo.

En la charla con Romina Sacre, su amiga de la adolescencia, Aislinn declaró que la relación con el hermano de M´balia se dio al tiempo que él grababa el videoclip “Sólo déjate amar”, el cual fue protagonizado por la hija de Eugenio Derbez.

“Te la dedicó, te la escribió, sale tu papá”, le comentó Romina Sacre a su amiga al recordar que Eugenio Derbez también aparece en el videoclip.

¿Kalimba se enamoró de Aislinn?

Cabe recordar que, en 2020 Kalimba habló sobre el tema en el programa de YouTube Pinky Promise y reveló que estuvo enamorado de Aislinn tal como se rumoró en aquel entonces.

“Todo mundo supo, bueno, anduve con Aislinn Derbez (…) Es preciosa y es una muy linda persona. De hecho, todo este disco NegroKlaro, se lo escribí a ella. Ella lo sabe”, declaró en aquel entonces Kalimba.

Así mismo, el intérprete de “Se te olvidó” y “Tocando fondo” añadió que su relación con Aislinn llegó a su fin después de que ella decidiera irse a estudiar a Nueva York, revelando que él fue quien decidió romper con la hija del comediante.

“Ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces me dijo: ‘Voy a meter más materias, para ya regresarme y verte’. Al final, los últimos meses me dijo: ‘Sabes qué, no aguanto, me voy a salir’, le dije: ‘No puedes salirte de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’”.

“Entonces la corté y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar. A mí me dolió más. La quiero muchísimo, siempre lo voy a decir porque ella me enseñó a abrir el corazón (…) Siento todo, estoy muy emocional, pero exageradamente”, finalizó en aquel entonces.