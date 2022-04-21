Atala Sarmiento regresa a TV Azteca para Soy famoso ¡sácame de aquí!

Luego de una prolongada ausencia, Atala Sarmiento regresa a su casa, TV Azteca, con un nuevo reto en su gran carrera profesional dentro de la televisión.

Todo esto será como conductora de nuestro nuevo reality show que llega a Azteca UNO, Soy famoso ¡sácame de aquí!, el cual pondrá a prueba a los famosos con retos que pocas personas se atreverían a hacer y que solo es posible en nuestra pantalla.

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Atala Sarmiento no ocultó su emoción por su regreso a la pantalla chica para este gran proyecto.

Estamos emocionados, felices de la vida, empapándonos de este ambiente tropical. Van a tener que someterse a pruebas y desafíos muy fuertes

Ahora ya lo sabes, no te puedes perder el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí! el próximo miércoles 4 de mayo a las 7:30 p.m. por nuestra señal de Azteca UNO.

¿Quién es Atala Sarmiento?

Nuestra querida Atala Sarmiento es una reconocida periodista y conductora que se ha especializado principalmente en espectáculos, conocida en México por su brillante participación en Ventaneando y del popular programa de investigación La historia detrás del mito.

Su carrera profesional comenzó en nuestra casa TV Azteca en 1996 con su participación en el programa En Medio del Espectáculo en donde estuvo hasta 1999.

Tras una temporada alejada de los medios de comunicación en España, Atala Sarmiento regresa a su casa donde comenzó su carrera con un nuevo reto profesional donde estará acompañada en la conducción de Soy famoso ¡sácame de aquí! por nuestro querido Horacio Villalobos, quien también se mostró muy emocionado por el reality.

Conocimos EN EXCLUSIVA a conductores de ‘Soy famoso, ¡sácame de aquí!’

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