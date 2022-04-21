Ellos son los participantes confirmados para Soy famoso ¡sácame de aquí!

El nuevo reality show de Azteca UNO está por comenzar, se trata de Soy famoso ¡sácame de aquí!, en el que famosos pondrán a prueba sus fobias y miedos para convertirse en el rey de la selva. Hasta el momento son 10 los participantes confirmados: Apio Quijano, Oskarín, Héctor Terrones, Pancho Uresti, Alfredo Adame, Magaly Chávez, Wendolee, Jessica Díaz, Mariana Ávila y Khiabet Peniche.

Ellos son los participantes de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Todos ellos mostrarán su valía y pondrán a prueba sus sentidos y capacidades para superar lo que más los aterroriza Los primeros en confirmar su participación fueron Alfredo Adame y su novia Magaly Chávez, quienes confirmaron en entrevista para Venga la Alegría que se convertirán en los rivales a vencer en nuestro nuevo reality show.

“La verdad esto (retos) es lo mío, en cuanto me dijeron que era de este tipo dije: 'Va, órale, sí voy'”, dijo Adame, quien también expresó que: “Magaly va a competir contra mí, yo contra ella, aquí nada de noviecitos, ni nada”.

Alfredo Adame es un polémico actor, presentador y aviador mexicano, también es considerado uno de los mejores actores de México con más de 35 años de carrera que últimamente ha estado en el ojo del huracán debido a sus múltiples peleas y conflictos con algunos famosos como Omar Chaparro y Carlos Trejo.

Magaly Chávez es una influencer mexicana, actriz, conductora de radio y recientemente debutó como cantante, participó en el reallity show ‘Enamorándonos” y actualmente es novia de Alfredo Adame, incluso se dice que tienen planes de boda. ¿Será que la pareja logra salir avante en este nuevo desafío?

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La actual pareja sentimental de Adame dijo que su mayor fobia son las ratas: “No le tengo fobia a nada más que a las ratas... me hago del baño”, declaró la actriz.

Otro de los participantes confirmados es Héctor ‘Apio’ Quijano, quien es integrante de Kabah, actor, terapeuta y especialista de moda. El histrión dijo tener fobia a las cucarachas, pero con el ímpetu y ánimo que lo caracteriza dará todo de sí para convertirse en el próximo rey de la selva.

Mariana Ávila es otra de las mujeres a destacar dentro de ‘Soy famoso ¡sácame de aquí!’, ella es una actriz mexicana que ha destacado en diversos proyectos cinematográficos, también es conocida por participar en diversas telenovelas. Desde pequeña ha estado entre reflectores, inició su carrera actoral en el teatro, pero logró el reconocimiento de la gente por sus apariciones en cine y televisión.

Wendolee Ayala es otra participante confirmada, la actual empresaria saltó a la fama gracias a su participación en la primera generación de la Academia, donde no logró ganar, pero se ganó el cariño de la gente. Tiempo después sacó su primer material discográfico con el cual se hizo notar, incursionó en el mundo del cine y actualmente tiene una marca de ropa curvy y vive en Los Ángeles.

Héctor Terrones es uno de los más destacados diseñadores de los famosos, con reconocimiento internacional. Su talento lo ha llevado a vestir a diversas personalidades de la farándula como Mariana Seoane e Itatí Cantoral. En 2007 fue contratado por Mattel para hacer una colección inspirada en Barbie.

Jessica Díaz es una actriz, cantante y conductora de televisión que desde pequeña mostró su afición por el mundo artístico. A sus 14 años logró ser parte de la obra de teatro ‘La novicia rebelde’. Estudió Ciencias de la Comunicación y compaginó su carrera con sus clases de actuación profesional.

Khiabeth Peniche es la hija de Arturo Peniche, desde pequeña supo que su sueño era dedicarse a la actuación como su papá; no obstante, ella ha luchado sola por ganarse un lugar en el medio artístico y buscará refrendarlo en este reallity show.

Oskarín es un payaso y conductor de televisión, forma parte del dueto cómico “Los Destrampados” junto a su hermano Joss. Cuenta con 20 años de trayectoria. En 2009 llegó a TV Azteca y su popularidad creció como la espuma.

Pancho Uresti es un joven talento mexicano que empezó su carrera profesional como uno de los los principales vocalistas de la Banda Tierra Sagrada. Es el mejor de tres hermanos y a sus 6 años ya mostraba su talento para la música.