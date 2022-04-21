Ellos son los conductores de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Soy Famoso ¡sácame de aquí! está a punto de poner a prueba a varias figuras del espectáculo, pues nuestro nuevo reality show de Azteca UNO promete sacar el lado más extrovertido de famosos que desean ser el rey o la reina de la selva.

Por si fuera poco, Horacio Villalobos y Atala Sarmiento son los conductores de esta nueva aventura llena de desafios y aterradoras tareas.

Nuestro querido Horacitu hará uso de su profesionalismo para guiar a cada uno de los concursantes, mientras que el regreso de Atala Sarmiento a la televisión será extraordinario.

"Estamos emocionados, felices de la vida, empapándonos de este ambiente tropical. Van a tener que someterse a pruebas y desafíos muy fuertes", comentó Sarmiento en un enlace exclusivo con Venga la Alegría.

Por su parte, Horacio confesó que hará uso de su ácida personalidad: "El lugar es precioso y las pruebas están muy perris. Lo que van a padecer estas celebridades es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Va a estar muy fuerte la verdad, es para gente de amplio criterio", declaró a este programa.

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¿Cuándo es el estreno de Soy famoso ¡sácame de aquí!?

No te pierdas el estreno de Soy Famoso ¡sácame de aquí! el próximo miércoles 4 de mayo a las 7:30 p.m. por nuestra señal de Azteca UNO.

Esta mañana, Horacio Villalobos y Atala Sarmiento se enlazaron a nuestro foro de Venga la Alegría y hablaron de sus primeras impresiones conduciendo el nuevo reality show de Azteca UNO.

"Estoy feliz de estar de vuelta en la pantalla, volver me hace mucha ilusión, sobre todo con un proyecto que va a estar súper emocionante y divertido. Los participantes se tienen que deshacer del lujo, fotos y glamour", dijo la conductora.

"Que bueno que Atala y yo somos conductores y no participantes... va a estar muy fuerte", concluyó Horacitu a VLA.

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