¿Qué pasó entre Atala Sarmiento y Pati Chapoy? Te contamos todo...

El día de ayer las redes explotaron tras difundirse videos y fotografías donde nuestra querida Pati Chapoy posa junto a Atala Sarmiento, quien trabajó por varios años para el programa Ventaneando, además muchos se preguntan "¿qué se dijeron en el momento del reencuentro?”, te contamos todo lo que pasó.

¿Qué pasó entre Atala Sarmiento y Pati Chapoy?

Atala Sarmiento fue conductora de Ventaneando por 14 años, pero en el 2018 no logró llegar a un acuerdo con la producción, por lo que tomó la decisión de no seguir más en el programa encabezado por Pati Chapoy. En la última emisión en que participó Atala, se sentía un ambiente tenso, ya que todos sabían que había decidido salir del programa; sin embargo, no se podía decir nada al respecto. Después de aquel día, Atala y Pati Chapoy no se volvieron a ver, por lo que surgieron rumores de una gran enemistad entre ellas y también con los conductores de Ventaneando.

Atala Sarmiento y Pati Chapoy se reencuentran en Barcelona

En redes sociales han tomado gran relevancia fotos y videos donde se puede ver a Pati Chapoy y a Atala Sarmiento en un evento en España donde se encontraban varias personalidades del medio del espectáculo para presenciar y atestiguar el inicio de tour de la agrupación Maná. Yordi Rosado fue el primero en subir el encuentro entre ambas periodistas por medio de un video donde les cuestionó cuánto tiempo llevaban sin verse. Sarmiento y Pati se mostraron despreocupadas ante las cámaras, sonrieron y hasta se abrazaron, dejando en claro que entre ellas no existe una rivalidad, como muchos especularon. Posteriormente, Atala compartió un post en su cuenta de Instagram acompañado de hermosas palabras dedicadas a Pati Chapoy.