Los dos atletas que no sabías y se enamoraron perdidamente en las playas de Exatlón.

El Exatlón ha dejado grandes historias, algunas llenas de polémica y otras de amor, una de ellas es la de Pato Araujo y Zudikey, una relación que nació en los circuitos del reality deportivo más exitoso de la televisión y que llegó hasta el altar. 0

¡La firma de autógrafos de los atletas de Exatlón fue una locura!

Sin embargo, Pato y Zudikey no son la única pareja que ha surgido en las pistas y circuitos del Exatlón México, basta recordar a Ana Laura González, a quien cupido flechó en las paradisiacas playas de República Dominicana.

Ana Laura González fue una de las figuras más destacadas del Exatlón México en su segunda temporada donde hizo mancuerna con otros grandes atletas como Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Jahir Ocampo, Patrick Lolliger y Misael ‘Chino’ Rodríguez, con quien sostiene una relación sentimental.

Te puede interesar: Tú puedes ser parte de la nueva temporada de Exatlón México.

¿Cómo se enamoró de Chino Rodríguez? La también conocida como ‘La reina de las olas’ reveló recientemente en una entrevista con La Caminera cómo se enamoró en 2018 de Misael ‘Chino’ Rodríguez, durante la segunda edición del Exatlón México.

“Conoces a es persona 24/7 como por 4 meses, enojado, feliz, triste… y también yo lo admiraba mucho”, dijo la exconcursante del Exatlón.

“Cuando lo conocí me caía mal, porque no compartía las cosas… era una persona que se sabía controlar, que menos hacía problemas y no era como el típico boxeador que yo tenía en mi cabeza como agresivo, al contrario, es una persona que se toma la vida muy relajada”, añadió.

Aunque pareciera que van por caminos diferentes, Ana Laura señaló que cada uno tiene sus proyectos, pero se apoyan en todo. Cabe mencionar que la surfista fue una de las atletas que más suspiros robó durante su participación, de ahí que el pugilista olímpico y medallista en Río 2016 haya caído rendido a sus pies.