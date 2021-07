Ellos son los atletas olímpicos mexicanos más guapos de Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 comenzaron, vemos excelentes atletas, ¡y también hay taco de ojo! Checa a los mexicanos más guapos.

Luego de cinco años de no tener Juegos Olímpicos debido a la pandemia, ¡por fin comenzaron! Nos emociona mucho el deporte, y también que hay taco de ojo, nuestros atletas paisanos están guapísimos, ¿no nos crees? ¡Checa la galería completa!

Los atletas olómpicos mexicanos más guapos de Tokio 2020.

Difícilmente un atleta no tiene cuadritos y su cuerpo tonificado, producto de las horas de entrenamiento para representar a nuestro país y ponerlo en alto. Pero los mexicanos tienen todo, cuerpo, cara y actitud, ¡ámonos! Te presentamos a los más sensuales de este año.

Daniel Corral el gimnasta más guapo de Tokio 2020.

La mayoría de ustedes conoce a Daniel por su participación en la primera temporada de Exatlón México ¡hasta lo consideran el “rey sin corona”! No solo es el gimnasta más importante que ha dado nuestro país, ¡también es guapísimo! Actualmente tiene 31 años, y aunque su desempeño esta vez no fue el que esperaba, nos sentimos muy orgullosos de él. ¡Y es que con esos ojazos y brazotes cómo no! Es novio de nuestra querida y también bellísima Antonieta Gaxiola, ciclista. ¿Es tu favorito de esta lista?

Rommel Pacheco, clavados, cuerpazo y actitud.

Obvio todos conocen a nuestro querido Rommel Pacheco, ¡una institución en los clavados de nuestro país! Además, también participó en la primera temporada de Exatlón México. Aunque no cuenta con una medalla olímpica, ha dejado el nombre de México en alto, calificando ya a cuatro Juegos Olímpos, ¡humildemente! También tiene un abdomen envidiable y muchísimo carisma. ¡Solo basta apoyarlo este año y desearle lo mejor con su ya esposa Alhely Fallah!

Diego Balleza, clavadista Olímpico Mexicano.

Si los clavados son lo tuyo, seguramente conoces a Diego Balleza, joven promesa de 26 años, nacido en Monterrey Nuevo León, ¡también está dándolo todo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020! Su especialidad son los 10 metros. No tiene ninguna medalla olímpica hasta el momento, pero ya tiene el corazón de muchas que lo han visto en sus participaciones, ¡ya es ganancia! Estaremos apoyándolo en su carrera deportiva.

La lista continúa, ¡pues hay muchos atletas espectaculares en su deporte, y guapísimos también! Checa la galería completa y sigamos apoyando a nuestros atletas.

