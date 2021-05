Dos leyendas juntas. Daniel Corral y Aristeo Cázares se reúnen.

Aunque no estuvieron en la misma temporada, ambos son íconos de Exatlón México y verlos juntos desató a los fans. Aristeo Cázares y Daniel Corral ¡leyendas!

Sin duda, dos de los atletas más queridos de todas las temporadas de Exatlón México, son Daniel Corral y Aristeo Cázares, ¿se imaginan verlos juntos? ¡Pues esto pasó! Te contamos los detalles.

Te puede interesar: Ellas son las mamás de los atletas de Exatlón México.

Daniel Corral en Exatlón México Primera Temporada.

Recordemos que Daniel Corral participó en la épica primera temporada de Exatlón México. Era del equipo rojo de Famosos y no entró al principio, entró en la tercera semana en el capítulo 11. A pesar de ello, ¡fue lo mejor que le pudo pasar a los rojos! Pues sin duda, era el mejor competidor que tenían. Es rápido, muy ágil y muy fuerte mentalmente. Los circuitos contra Ernesto Cázares eran increíbles, ambos volaban y siempre sacaban lo mejor. Desde el día uno que pisó las tierras y las playas de Exatlón, fue el hombre favorito del equipo de Famosos, ¡pero Ernesto lo eliminó en la semifinal! Para muchos es el rey sin corona y lo esperaban ver en Titanes vs. Héroes, pero le era imposible participar esta vez, ya que su preparación para los Juegos Olímpicos es mucho más importante. ¡Estamos seguros que nos representará de manera excelente en Tokio! Valdrá la pena no haberlo visto en los circuitos de la cuarta temporada.

Te puede interesar: ¿Mati Álvarez será pronto conductora oficial de Venga La Alegría?

Aristeo Cázares en Exatlón México Segunda Temporada.

Aristeo, al igual que Daniel, tienen algo en común... Pertenecieron al equipo rojo de famosos, ambos entraron semanas después de que empezara su temporada, ¡y ambos gimnastas! Y es que, si no sabías, Aris practicó gimnasia en su infancia. Recordemos que Aris entró en la quinta semana, capítulo 22 de la segunda temporada. Tenía mucha presión, pues era el hermano del campeón vigente en ese momento, ¡y puso a los Cázares en alto! Pues desde el principio demostró de qué estaba hecho. Poco a poco su nivel fue creciendo hasta que se hizo inalcanzable para los demás atletas. No se llevaba bien con su equipo, al principio no lo recibieron como esperaba, pues pensaban que no era justo que llegara luego de un mes de competencia, pero poco a poco se fue ganando el cariño de sus compañeros. Llegó como favorito a la final junto a Patricio Araujo, ganando todas las medallas que pudo y rompiendo todos los récords también, ¡y ganó! Se coronó como campeón de la segunda temporada. Participó en la cuarta, Titanes vs. Héroes, y a muchos nos hizo falta verlo contra Daniel Corral, ¡hubiera sido épico!

Te puede interesar: ¡Gloria Murillo tiene una enfermedad mortal! Te contamos detalles

Daniel Corral y Aristeo Cázares juntos.

¿Cómo es esto? A través de su canal de YouTube, Daniel Corral comparte cosas de su día a día, desde su vida privada, hasta su vida deportiva, y en su más reciente video, compartió que viajó de Ensenada a la Ciudad de México para competir en algunos torneos de gimnasia después de año y medio de no hacerlo. Confesó que no pudo ni dormir de los nervios, pero que estaba sumamente feliz de que las competencias regresaran por fin.

Luego del contienda, decidió recorrer las calles de la Ciudad de México con su equipo, en busca de una cena. Todo el lugar al que iban estaba cerrado, siguieron caminando y de pronto, ¡se encontró con Aristeo Cázares! Que aunque sabemos que es de Veracruz, tiene una relación con Carolina Mendoza “Sunshine” y viene constantemente a visitarla y a quedarse con ella en la Ciudad.

Daniel solo subió la parte en la que se los encuentra y los saluda, ¡y dejó pendiente la parte de la convivencia! Estaremos muy atentos a ese video, pues verlos juntos hace felices a todos los fans de Exatlón México.

Te puede interesar:Aristeo y Caro por fin hicieron oficial su relación, ¡ya son novios! Mira sus mejores fotos juntos.