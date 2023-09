Augusto Bravo rompe el silencio y habla de su relación con Adianez Hernández

Ahora sí, Agusto Bravo rompió el silencio en torno a la relación que sostiene con Adianez Hernández, la aún esposa de Rodrigo Cachero, exmarido de Larisa Mendizabal, quien fuera pareja del empresario por los últimos 11 años.

Aunque en nuestro primer encuentro, Augusto Bravo fue escueto en cuanto al tema, esta vez ofreció disculpas públicas a todos los que resultaron lastimados por sus decisiones, especialmente a Larisa y a su hijo Santiago.

Augusto Bravo no aclaró si todavía tiene una relación con Adianez

¿Qué dijo Augusto Bravo?

En charla exclusiva con Ventaneando, Augusto Bravo declaró que “yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, les pido mil disculpas sobre todo a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo y nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa, con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar”.

“Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, yo me hago responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más que decir”, agregó Augusto Bravo.

¿Qué dijo sobre las declaraciones de Adianez Hernández? Al preguntarle más al respecto, Augusto Bravo dejó en claro que no tenía nada más que agregar, “es todo lo que voy a decir”, aseguró. También señaló que “yo no tengo nada más que comentar te lo juro”, tras ser cuestionado sobre las declaraciones de Adianez, quien afirmó que el amor con Rodrigo Cachero se había acabado.

“Es lo único que yo voy a decir, yo ya no voy a comentar más, mi vida no es pública, a la gente no le interesa mi vida, no debería de interesarles mi vida ni al público”, recalcó y confirmó que ya no hablaría más al respecto.

Augusto Bravo reveló al igual que Adianez, que él también ha sido objeto de repudio en redes sociales. “No voy a hablar más de mi relación, no voy a hablar más ya, de verdad te lo prometo. No es contra ti, tú estás haciendo tu chamba, está bien, pero ya. Lo del ‘hate’ y eso, la verdad no para, los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte. Bendiciones, pero ya es lo único que voy a decir y que le pido mil disculpas a todo mundo. Esto no quiere decir que le abro la puerta a todos los medios a preguntarme, yo haré mi comunicado”.