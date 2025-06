Ella es la fan que está culpando a Alejandro Sanz de humillarla y usarla

Después de semanas donde la gente no perdonó al cantante español, llegaron declaraciones de parte de una ex pareja que realmente están hundiendo la reputación del artista. Por ello, siguen los cuestionamientos hacia lo que ocurrirá con Alejandro Sanz y Candela Márquez, pero… ¿quién es la fanática que le acusa de humillarlo? Aquí te lo contamos.

Las redes sociales ya estaban acabando con el cantante europeo por las actitudes y/o indicios de coqueteos hacia con Shakira. Gracias a la colaboración musical que concretaron, se vieron bastante juntos en los promocionales en un tema que se tituló “Bésame”. Sin embargo ahorita hay una declaraciones cargadas de polémica hacia el nombre de un Alejandro que no tuvo buenas reacciones en redes sociales en los últimos días.

¿Quién es la fan que acusa a Alejandro Sanz de aprovecharse de ella?

Ya se estaba superando el “evidente coqueteo” que concretó el cantante con Shakira, cuando una ex trabajadora llamada Ivet Playa denunció en su cuenta de TikTok que fue arbitrariamente utilizada por Alejandro. Ella en un principio era fanática del músico, después eso creció gracias a una oportunidad laboral brindada por el nacido en Madrid, que finalmente se convirtió en una relación sentimental… o al menos íntima en todos los ámbitos.

Así lo cuenta ella: “Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él… pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes… “Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque me contrató para trabajar para él… Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual… Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla”.

Su relación personal, tal como lo cuenta ella, inició cuando Alejandro Sanz tenía cerca de 50 años. Es decir, ella indicó que el artista sabía perfectamente que todo este inicio de cercanía se trataba de un adulto mayor perfectamente capaz de entender que Ivet era una joven recién llegando a la mayoría de edad.

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre estas “acusaciones”?

Parte de lo dicho por la joven es que no quería que se convirtiera en un asunto o persecución legal hacia el artista. Sin embargo, las reacciones ya comenzaron a hacer eco en las redes sociales. Pero pese a dicha situación, por el momento no hay reacción alguna de un Alejandro Sanz, quien se espera que en breve inicie su derecho a réplica.

