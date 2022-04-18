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FOTOS | Fans de Christian Nodal le piden que tenga cuidado con Aurora Cárdenas.

En redes sociales le han asegurado que su título de agente inmobiliario es una pantalla para “estafar a los hombres” que se le acercan ¿verdad o mentira?

Por: TV Azteca

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Aurora Cárdenas con camisa blanca con rosa..jpg
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Aurora Cárdenas con la playera de México..jpg
Christian Nodal con gorro..jpg
Aurora Cárdenas con traje de baño..jpg
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