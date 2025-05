Plutarco Haza cree que Herly es de “la generación de cristal”

La competencia en la cocina más famosa de México cada programa se vuelve más fuerte e intensa, debido a que las celebridades buscan un lugar para llegar a la gran final y también para entrar en el top 10 de MasterChef Celebrity Generaciones. El Reto de Eliminación de esta noche fue muy fuerte para Herly, quien se volvió un torbellino en la cocina, y Plutarco Haza lanzó un comentario tras ver el trabajo de Herly en su estación.

Herly se va al Reto de Eliminación automáticamente

Leslie Gallardo impactó a los chefs con su platillo en el Reto de la Caja Misteriosa y fue la ganadora, por lo que se llevó el Pin del Chef. Dicho premio le da la oportunidad a las celebridades de subir al balcón automáticamente y también aporta el beneficio de poder tomar algunas decisiones en la cocina; sin embargo, sabemos que esto puede ser un arma de doble filo.

Para el Reto de Salvación, Leslie hizo parejas con las celebridades y quedó Herly sola, por lo que Gallardo pensó que la iban a subir al balcón, pero todo salió contrario a lo que pensó, ya que automáticamente se fue al Reto de Eliminación, el cual fue un tormento para la influencer.

¿Por qué Plutarco dice que Herly es de la “generación de cristal”?

Este programa no ha sido el mejor para Herly, pues al irse en automático al Reto de Eliminación todo se complicó, ya que tenían que preparar un platillo Turco, pero la influencer no logró hacerlo y su cocinada se volvió un caos. En el tiempo de degustación no le fue nada bien a Herly, los chefs le dijeron que le faltaba sal a su platillo y que no era su estilo ese tipo de cocina.

Plutarco se caracteriza por ser una persona muy severa con sus comentarios y fue conciso, piensa que Herly es de la “generación de cristal”, pues ella comentó que había visto una receta de cocina turca en un video.

Haza también dijo que dicha generación solo se la pasa viendo en videos en el celular, TikToks, cantando y bailando, pero cuando algo les pasa, les tumba emocionalmente de una manera muy fuerte.

