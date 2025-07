¿Cómo eliminar el olor a humedad de la ropa en temporada de lluvias?

México se encuentra, actualmente, en una de las temporadas de lluvias más intensas que se han reflejado en los últimos años. Particularmente en la Ciudad de México, este clima se ha hecho presente desde finales del mes pasado, motivo por el cual aquí conocerás una serie de consejos si lo que quieres es que tu ropa no tenga el característico olor a humedad.

En teoría, las autoridades establecen que la temporada de lluvias empieza en junio para culminar en noviembre; no obstante, en esta ocasión la misma comenzó en mayo del 2025, por lo que actualmente no hay día en el que no llueva en varios estados del país. En ese sentido, es fundamental que conozcas qué hacer para eliminar el olor a humedad en tu ropa.

¿Cómo sacarle el olor a humedad a la ropa?



👉🏼 Lunes a viernes de 11 a 13hs - #ConTodoRespeto pic.twitter.com/EQIYe9Dawp — Radiocero (@Radiocero1043) June 6, 2025

Temporada de lluvias: ¿Cómo eliminar el olor a humedad en la ropa?

La combinación de la humedad ambiental, así como la dificultad para secar cada una de tus prendas durante esta temporada de lluvias, dificulta que la ropa no solo se seque, sino que se quite ese olor a humedad. Por ende, cuando el clima no beneficia esta actividad es necesario contar con un plan B y C de la situación, y más cuando este tipo de ropa es de uso cotidiano.

Ante esto, los expertos recomiendan utilizar vinagre blanco o bicarbonato de sodio durante el lavado, pues esto neutraliza los malos olores mientras combate la humedad. De igual forma, es preciso secar la ropa en lugares ventilados o, bien, utilizar un secador o deshumidificador, pues esto es clave para que dicho olor no se impregne en tu cuerpo al momento de usarlo.

En época de lluvias, la humedad aumenta y puede generar moho, afectando tu salud y tu hogar.



➡️ Revisa techos y paredes por filtraciones.

➡️ No guardes ropa o zapatos húmedos.

➡️ Limpia con frecuencia las superficies que tienden a humedecerse. pic.twitter.com/jXcP9lymSS — CONRED (@ConredGuatemala) June 30, 2025

¿Qué otros consejos seguir para evitar el olor a humedad?

Así como los mencionados en párrafos anteriores, otros consejos que se recomiendan seguir es ventilar y limpiar de forma periódica cada uno de los armarios en donde se guarda la ropa, así como guardar la misma cuando esté completamente seca con el fin de evitar malos olores. Finalmente, también se recomienda utilizar aceites naturales en el lavado.