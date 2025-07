Piden 250 mil pesos por moneda de 1 peso con error en su año de emisión

La numismática adquiere bastante importancia entre los seguidores de este tipo de notas, pues aunque no se entregan al coleccionismo de monedas, al menos están atentos a la variedad de materiales respecto a piezas interesantes. En este caso, esta moneda de 1 peso se valúa en casi un millón. ¿Es posible que una pieza valga tanto?

¿Qué características especiales tiene esta moneda de 1 peso?

La realidad es que esta pieza tiene un error de acuñación bastante particular. Regularmente ocurre que los fallos en la impresión de una o dos caras de las monedas son porque salen movidos y la imagen se ve “chueca”. Sin embargo este tiene un error más que claro, pues es el año el que está erróneo.

La moneda dice que se imprimió en 1892, pero realmente pertenece a piezas de 1992. Por ello, la gente queda asombrada pues es algo que no se ve tan frecuentemente como el primer caso planteado. Y en el resto de características que hace el ofertante de la moneda de 1 peso, se indica que es una pieza de cobre y que ya fue usada.

¿Esta moneda de 1 peso vale un cuarto de millón?

La respuesta inmediata es un contundente no. Aunque sí es un error de impresión que le podría dar una valía alta, hablamos de algunos miles de pesos, no 250,000. Cualquier experto en numismática indicaría que es un valor muy elevado y que no tiene ningún tipo de justificación. Pero para más consejos sobre dónde y cómo evaluar piezas, lee el siguiente apartado.

¿Es seguro comprar en este sitio web que oferta la moneda de 1 peso?

Aunque hay algunos sitios de Internet como Mercado Libre, donde precisamente se movilizan varias monedas y billetes, la información citada en este artículo es obtenida de los sitios de subasta más importantes de México y el mundo. Por ello, te recomendamos siempre verificar la veracidad de las ofertas y publicaciones en sitios que ofrecen este tipo de compensaciones y consultar cualquier duda ante las instituciones financieras oficiales. O en su defecto con alguien de que estés seguro que es experto en numismática.

