¿Qué significa que una persona se quede callada en una discusión, según la psicología?

La psicología se ha convertido en una disciplina que las nuevas generaciones adoptaron como elemental para solventar las complicaciones mentales, sentimentales y hasta espirituales. Por ello esta herramienta nos ayuda a entender cosas tan cotidianas como la planteada a continuación. ¿Por qué algunas personas prefieren el silencio cuando hay discusiones?

Los conflictos resultan ser situaciones bastante pesadas de sobrellevar, por ello las reacciones son distintas en cada una de las personas. Siempre existen los perfiles de gente que prefiere soltar todo lo que tiene en intensidad y cantidad de palabras, sin embargo otros por decisión o sin quererlo callan ante estas circunstancias que son sumamente normales. Y aquí te explicamos todo alrededor de dicha situación.

Te puede interesar - ¿Qué significa que las personas se muestren indiferentes ante tus logros, según la psicología?

¿Por qué algunas personas callan en las discusiones, según la psicología?

Aunque en primera instancia este tipo de actitudes pueda interpretarse como desinterés o falta de atención, no es la respuesta correcta en todos los casos. Algunos prefieren mantener el silencio para protegerse ante el conflicto o también es la manera en la que procesan la pelea. Mientras algunos explotan o sueltan todo lo que tienen, otros se cohíben para procesar poco a poco todo lo sucedido.

En más respuestas de dicha situación, encontramos a la gente que así demuestra autocontrol para no lastimar a los demás. Mientras que en otros casos existen las personalidades que son complacientes con los demás y prefieren hacer lo que el otro diga. No discuten, no alegan y por lo tanto se quedan con lo que otros expresan y deciden.

¿Hay consecuencias físicas y mentales de estos casos, según lo dicho por la psicología?

Lejos del estrés, ansiedad o consecuencias emocionales detrás de lo que los demás les dicen o deciden alrededor de las relaciones, no hay consecuencias inmediatas. Sin embargo, a largo plazo esto puede provocar reacciones mucho más agresivas en el futuro, esto por reprimir tanto durante mucho tiempo. Mientras que hay estudios que indican que esto puede generar afecciones cardiacas con el paso de los años.

Seguir leyendo - ¿Cómo nos dice la Psicología que se puede reconocer a una persona hipócrita?