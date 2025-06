El fleco mini que está arrasando este verano (y Dua Lipa tiene la culpa)

El verano ya tiene un peinado estrella, y no es uno cualquiera. Dua Lipa apareció en la portada de una importante revista británica de moda y no solo acaparó titulares por su look de alta moda, sino porque trajo de vuelta un estilo que muchas ya estaban extrañando: el baby bangs, ese fleco mini que apenas roza la mitad de la frente y que tiene toda la actitud para dominar esta temporada.

Sí, puede que no sea un corte de cabello para cualquiera, pero cuando una figura como Dua lo lleva con tanta seguridad, es difícil no prestarle atención.

¿Qué son los baby bangs y por qué están de regreso?

Los baby bangs —también conocidos como fleco mini— son esos flequillos ultracortos que quedan bastante por encima de las cejas. Es un corte audaz, muy gráfico y con un aire retro que recuerda a íconos como Audrey Hepburn, pero adaptado al 2025 con un toque más edgy y moderno.

Dua Lipa los llevó con su melena oscura habitual, bien peinada, con patillas marcadas que enmarcan el rostro. El resultado: un estilo limpio, poderoso y súper fashionista.

No es la primera en retomarlo —Emma Watson, Rooney Mara, Zendaya y hasta Eiza González también lo han lucido—, pero verla en la portada de esta famosa publicación confirma que el baby bangs está oficialmente de vuelta.

¿A qué tipo de rostro le queda mejor el fleco mini?

Aunque en temas de estilo no hay reglas fijas, este tipo de fleco suele favorecer a quienes tienen el rostro alargado o más ovalado, ya que visualmente acorta la frente y crea una armonía vertical.

Para rostros redondos o cuadrados, se recomienda optar por una versión más desfilada o de lado para suavizar los ángulos.

Y si el miedo a cortar es real (porque sí, crecerá… pero tarda), muchas personas optan por usar postizos o flecos falsos. Dan el mismo efecto sin comprometer el largo del cabello. Un truco sencillo para probar el look sin arrepentimientos.

¿Qué otros peinados lució Dua Lipa en la portada?

Aunque el baby bangs fue el más llamativo, no fue el único estilo que Dua Lipa mostró. En la misma sesión, también lució una trenza baja con acabado wet look, perfecta para los días calurosos, y un peinado de lado con ondas sueltas muy al estilo Old Hollywood.

Todo esto acompañado de un maquillaje fresco: sombras blancas, blush rosado y labios en tono coral claro, dejando que el rostro brillara sin exagerar.

La estética completa grita verano, seguridad y elegancia sin esfuerzo. Y con este regreso del fleco mini, queda claro que a veces, un pequeño cambio en el corte puede darle nueva vida al look completo.