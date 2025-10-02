39 cosas que puedes hacer GRATIS en la CDMX: con familia, solo, pareja o amigos, muchas opciones

La Ciudad de México (CDMX) es un monstruo enorme… pero también es un tesoro lleno de actividades increíbles gratis. Sí, leíste bien: no te costarán ni solo un peso. Aunque parezca que todo cuesta y que no hay respiro para la cartera, lo cierto es que esta ciudad tiene cientos de planes sin costo si sabes a dónde mirar.

Desde paseos al aire libre y museos con entrada libre, hasta talleres, conciertos o noches de cine que se organizan sin hacer tanto ruido, hay muchísimo por hacer solo, con tus amigos, con tu pareja o con toda la familia. Así que si andas corto de lana, pero con ganas de salir, aquí va una lista de 38 cosas que te van a encantar.

¿Qué museos puedes visitar gratis en CDMX?

Museo del Estanquillo (Centro Histórico) Museo Soumaya (Polanco) Museo Jumex (algunos días) Museo del Pulque y las Pulquerías (algunas exposiciones) Museo de Arte Carrillo Gil (domingos entrada libre) Museo de la Mujer (gratis con credencial de estudiante o INAPAM)

Varios museos ofrecen entrada libre los domingos o en Noche de Museos. Revisa sus redes o el sitio de la Secretaría de Cultura de CDMX.

Canva La entrada al Museo Soumaya de la CDMX es gratis

¿Dónde disfrutar de la naturaleza en la CDMX gratis?

Bosque de Chapultepec (todas sus secciones) Viveros de Coyoacán Parque Bicentenario Parque México y Parque España (Condesa) Jardín Botánico del Instituto de Biología (CU) Parque de los Venados

Estos espacios son ideales para pasear, hacer ejercicio, hacer picnic o simplemente desconectar del caos urbano.

¿Qué actividades culturales gratuitas hay en CDMX?

Noche de Museos (último miércoles de cada mes) Recorridos históricos gratuitos (alcaldías o colectivos) Festivales de cine y teatro al aire libre Conciertos en plazas públicas Proyecciones gratuitas de películas en centros culturales Talleres o charlas en FAROS y Pilares

Consulta la cartelera de Cultura CDMX para conocer las fechas exactas y sedes.

¿Qué hacer en CDMX gratis con niños?

Cuenta cuentos en librerías y bibliotecas Talleres infantiles en museos Recorridos por el Museo de Historia Natural Área de juegos del Parque La Mexicana Actividades al aire libre en el Bosque de Aragón Picnics temáticos en parques con inflables (algunos domingos)

Canva El Bosque de Chapultepec es una buena idea para pasar tu domingo gratis en CDMX

¿Qué hacer gratis en pareja o amigos en la CDMX?

Ver el atardecer en la terraza del Monumento a la Revolución Caminata romántica en el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera Sesiones de yoga al aire libre Karaoke o noche de poesía en cafés culturales Sesiones de meditación o círculos de lectura Tour por grafitis en colonias como Roma y Doctores

¿Qué otras experiencias gratuitas puedes vivir en la CDMX

Paseo dominical en bici (Muévete en Bici CDMX) Plaza de las Tres Culturas y zona arqueológica Catedral Metropolitana y sus catacumbas Centro Cultural Universitario Tlatelolco Bibliotecas públicas con salas de lectura Galerías emergentes con acceso libre Muestras de danza, folclor o mariachi en plazas Mercados de arte y diseño (sin comprar, solo para curiosear) Caminatas autoguiadas por barrios como Coyoacán o San Ángel

¿Dónde consultar más actividades gratuitas en CDMX?

Puedes revisar el sitio de Cultura CDMX, los eventos de Time Out México y las redes sociales de museos, parques o colectivos culturales. Muchas veces ahí publican talleres, funciones o ferias con entrada libre.