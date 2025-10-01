Las 7 ideas para lograr que tu cocina se vea cara y como nueva, pero sin invertir mucho

Hay cocinas que simplemente se ven más bonitas. No es que sean enormes ni que hayan costado una fortuna, pero tienen ese algo que las hace parecer sacadas de Pinterest, tipo “cocina nueva aesthetic”.

Lo bueno es que no necesitas remodelar todo el espacio ni gastar miles de pesos: basta con aplicar un par de trucos visuales, algunos cambios estratégicos… y listo.

Según especialistas en interiorismo citados por Architectural Digest, hay ciertos detalles que elevan al instante cualquier espacio, sin importar si vives en una casa antigua o en un depa rentado. ¿Lo mejor? Puedes empezar hoy mismo.

Canva Con pocos pasos puedes lograr que tu cocina luzca como nueva

¿Qué ideas puedes aplicar para que tu cocina se vea más lujosa sin gastar mucho?

Aquí te dejamos 7 cambios pequeños que hacen una GRAN diferencia. Son fáciles, accesibles y realmente transforman la vibra de tu cocina:



Cambia las manijas de los cajones. Nada delata más el paso del tiempo que unas perillas viejas. Con unas nuevas en dorado, negro mate o madera clara, todo se ve más moderno y limpio. Pinta los gabinetes (con pintura especializada). Si son de melamina o madera, una capa de pintura adecuada puede darles nueva vida. Colores en tendencia como verde olivo, azul petróleo o crema le suman elegancia al instante. Agrega iluminación cálida bajo los gabinetes. Las luces LED tipo tira son económicas, fáciles de colocar y cambian por completo la atmósfera. Según IKEA Home Design, este es uno de los trucos favoritos de los diseñadores. Usa vinilos adhesivos con diseño tipo mármol o azulejo. Van en el salpicadero o incluso sobre la encimera. Son lavables, resistentes y parecen reales. Una solución ideal si rentas o no quieres hacer obra. Cambia la llave del fregadero. Los grifos altos, en acabado satinado o negro, elevan el nivel visual de la cocina y no cuestan tanto como parece. Solo asegúrate de que sean compatibles con tu instalación actual. Despeja la encimera. Menos cosas a la vista = más orden y elegancia. Usa frascos de vidrio, guarda lo que no usas a diario y olvídate del caos visual. Coloca un florero o una planta. Un ramo de flores frescas, romero en maceta o hasta eucalipto le da un toque natural, bonito y “cuidado”. Según un estudio de la University of Exeter, esto también eleva tu bienestar.