Capi Pérez celebra el primer año de su hijo con una gran fiesta de cumpleaños

Capi Pérez tiró la casa por la ventana. El sábado 4 de octubre, se celebró el primer año de su hijo, siendo un momento importante para el conductor junto a su esposa Itzel, realizando una lujosa fiesta de cumpleaños, llena de comida, música y un hermoso pastel.

Los detalles de la enorme celebración, han sido compartidos por los invitados desde su cuenta de Instagram, quienes han compartido imágenes de todo el evento. Es así que te detallaremos toda la información que se tiene al respecto de la gran fiesta.

¿Cuándo nació el hijo de Capi Pérez?

Oficialmente, el hijo de Capi Perez, Vicente, nació el 1 de octubre del 2024, siendo un anuncio importante para el comediante y su esposa. Posiblemente, no se hizo la lujosa fiesta de cumpleaños en ese día por caer en miércoles, por lo que se hizo el cambio de la celebración para el sábado 4 de octubre.

En las publicaciones del comediante en su Instagram, vemos que anuncia que en el primer año de su hijo, junto a su esposa, realizó el bautizo del pequeño, siendo una gran oportunidad para celebrar el cumpleaños y realizar dicha ceremonia religiosa.

Dentro de las invitadas se destaca la presencia de la conductora Laura G., quien en sus historias de Instagram, compartió imágenes de la gran fiesta. Dentro del contenido, vemos la presencia de los siguientes invitados:

Cynthia Rodríguez

Mau Nieto

Roman Torres

Kristal Silva

Ulises Saldaña

Christian Lara

Roberto Ruiz

¿Qué más hubo en la fiesta?

Como lo mencionamos al inicio, Capi Pérez hizo una lujosa fiesta de cumpleaños para celebrar el primer año de su hijo. Se observa que el festejo se llevó a cabo en un lujoso jardín, donde cada espacio estaba decorado con un estilo de selva, empleando tiernas ilustraciones de leones y perezosos. Diseño que igualmente se observa en el pastel de cumpleaños de Vicente.

Por si fuera poco, también se aprecia que al final de la noche, contaron con la presencia del mariachi y de la agrupación de Chicos N5, aprovechando el momento para cantar a todo volumen canciones mexicanas. Al final fue una noche llena de alegría para el festejado y los demás presentes.