Realza tu mirada después de los 40 con este truco que las expertas usan (y no lleva delineador)

El maquillaje después de los 40 no solo realza los rasgos, también tiene el poder de suavizar líneas de expresión y devolverle luz a la piel. Una maquilladora profesional compartió un truco tan simple como efectivo: realzar la mirada sin usar delineador, y sí, funciona incluso mejor que el lápiz negro de toda la vida.

La técnica se apoya en productos estratégicos como polvos de sol, máscara de pestañas y un buen iluminador. ¿Lo mejor? No requiere habilidades profesionales ni una colección de cosméticos infinita. Solo se trata de saber aplicar lo justo, en el lugar correcto.

¿Cuál es el truco para realzar la mirada sin usar delineador?

La clave está en combinar polvos de sol en tonos cálidos con un toque de iluminador y una máscara de pestañas bien aplicada.

La maquilladora Barbi Martos Beauty explicó que los delineadores muy oscuros pueden endurecer la mirada con el paso de los años, mientras que los tonos tierra, acompañados de luz en puntos clave del rostro, suavizan y resaltan de forma natural.

Además, el uso de lápiz marrón en lugar de negro crea un efecto más amable sin perder definición. Esto ayuda a que los ojos se vean más abiertos y expresivos, sin marcar arrugas o párpados caídos. Una buena máscara con fórmula nutritiva termina de completar el efecto lifting sin bisturí.

Canva El lápiz color marrón es el truco secreto de las maquilladoras para realzar la mirada

¿Qué tipo de productos recomiendan las expertas para mujeres de más de 40?

Las bases ligeras e hidratantes, con protección solar incluida, son una apuesta segura. En lugar de cubrir, deben unificar el tono sin acentuar líneas finas. También se recomiendan sombras satinadas en tonos nude, rosados o dorados, que iluminan sin recargar.

Otro aliado es el iluminador sutil: aplicado en el arco de la ceja, parte alta del pómulo y lagrimal, devuelve vitalidad al rostro sin efecto “foco”. Y para los labios, nada mejor que una barra hidratante en tonos melocotón o nude rosado, que aporta frescura y volumen visual.

¿Cómo adaptar la rutina de maquillaje a los cambios en la piel?

Después de los 40, la piel suele volverse más seca y pierde firmeza. Por eso, el cuidado previo es tan importante como el maquillaje en sí.

Las especialistas recomiendan preparar el rostro con un serum hidratante y una crema ligera, antes de aplicar cualquier producto.

Canva Usar delineador de ojos café es el mejor truco de maquillaje

También se sugiere evitar texturas pesadas o muy mates, ya que tienden a marcar líneas de expresión. En cambio, los productos con acabados jugosos, como el gloss con tratamiento o las bases glow, mejoran el aspecto general sin exagerar.

Según la publicación especializada Allure, adaptar la rutina a estos cambios no solo mejora el resultado estético, también favorece la salud de la piel en el largo plazo.