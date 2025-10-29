La Granja VIP: Eleazar Gómez rompe el silencio y relata a Sergio Mayer Mori lo que vivió en la cárcel (VIDEO)

Este martes nuestro granjero Eleazar Gómez abrió su corazón y se sinceró sobre uno de los temas más difíciles y complicados de toda su vida, pues relató sobre la vez en la que estuvo en la cárcel, dándonos uno de los momentos más íntimos de todo el reality.

Como hemos podido ver, La Granja VIP ha sacado el lado más salvaje y animal de nuestras celebridades, pero también su parte más real, donde los hemos podido ver como nunca .

¿Qué fue lo que dijo Eleazar Gómez sobre su experiencia en la cárcel?

Eleazar se sinceró su corazón y tuvo una charla sincera con Sergio Mayer Mori, con quien habló sobre la situación personal que lo marcó para toda su vida, dejando ver su lado más vulnerable y real.

“Estuvo muy cabr#n, nunca he hablado, ¿Sabías?", con esas palabras Eleazar comenzó a abordar este tema con Mayer, a quien le aseguró que nunca había hablado para medios, aunque hubo insistencia de estos, guardándose todo para él hasta esa noche.

“Estuvo bien gacho, yo estaba en un lugar donde perdí lo que te digo: la voz, la capacidad de defenderme (...) No es que esas se superen o no se superen”, con esto, pudimos ver que tras 5 años, lo que vivió en ese lugar aún afectan de cierta forma a su persona.

Aunque relató lo complicado que ha sido estar en un lugar así, también destacó su capacidad para dar vuelta a la página, pues reflexionó sobre el pasado:

“Al final de cuentas yo siempre pienso que el pasado se tiene que quedar en el pasado”.

“Yo siempre he sido un cabr%& que siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, pero eso sí fue una pasadez de lanza hacia mi persona, la verdad”.

¿Qué es lo que opina Eleazar Gómez sobre su experiencia en la cárcel?

Durante esta charla sincera y abierta Eleazar reconoció "no ser un agelito":

"Yo no soy un angelito pero eso sí la neta fue algo terrible. Imagínate, fue hace 5 años y todavía me cuesta trabajo hablar de ello y a veces volteo y digo "parece que fue ayer”.

“Llegué a pensar que no iba poder a rehacer mi vida, de hecho pensé en dejar todo el medio artístico”.

Aunque este evento fue muy fuerte para el actor de 39 años, también habló sobre lo que dejó para él, pues tras haber estado en prisión fue que inició su carrera musical, pues en su estancia encerrado fue que escribió su primer sencillo como solista "De Cero", canción que escribió como ejercicio para lidiar con todo lo que vivió.

A la reflexión de Eleazar, Sergio Mayer respondió lo complicado que es estar dentro del medio artístico cuando “todo mundo tiene una opinión”.

Sobre cómo fue que regresó al mundo, Eleazar contó su sorpresa al ver cómo estaba su imagen pública, aunque aseguró que no es la primera vez que lo intentan “destruir”, destacando lo siguiente: “Yo salí muy fuerte”, para finalizar que él creía que estaría 14 días, lo que se extendió a 6 meses y 13 días.

