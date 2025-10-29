¿Quién es la Hiena de Querétaro y por qué mató a sus 3 hijos? Esta es la historia de terror en vísperas de Halloween

Las historias de terror no ocurren solamente en los mundos fantásticos, sino en las situaciones del día a día. Estos hechos suscitados en México estremecieron al país, pues se trataba de un asesinato de 3 infantes a manos de su madre. Entre rumores, influencia de un sacerdote, divorcio y una herencia caótica, Claudia Mijangos Azarc se convirtió la Hiena de Querétaro, quien hoy vive en un hospital psiquiátrico.

¿Qué pasó con la Hiena de Querétaro y el asesinato de sus 3 hijos?

Aunque en un principio existieron muchas dudas sobre lo ocurrido, se confirmó que Claudia padecía problemas psiquiátricos severos como lo son la esquizofrenia, epilepsia del lóbulo temporal y una perturbación de la personalidad tipo paranoide. Lo cual, hizo que en la noche que asesinó a sus hijos, indicara que escuchaba voces para cometer un acto así de atroz.

Ella asesinó a sus tres hijos (Claudia María de 11 años, Ana Belén de 9 y Alfredo de 6) apuñalándolos y se confirmó que los niños murieron por la pérdida de sangre. Todo esto tras discutir con su ex esposo llamado Alfredo Castaños, en 1989. Confesó su crimen y estuvo recluida de su libertad hasta 2019, cuando fue trasladada a un hospital psiquiátrico, pues fue cataloga como no apta de cuidarse a sí mismo.

La historia de esta mujer cuenta su crianza en un matrimonio con problemas pero con recursos económicos, fue reina de belleza en Mazatlán y se indica que presumió una relación amorosa con un padre de la iglesia católica. Incluso ella argumentó en alguna ocasión que él fue quien le dijo que matara a los niños, además de acusarle de ser el causante de su divorcio y manipulación.

¿La casa donde la Hiena de Queretaro mató a sus hijos está embrujada?

Según los trabajos de investigación de la periodista Estrella Álvarez, alrededor del domicilio ubicado en el 408 de la Hacienda de Vegil, en la colonia Jardines de la Hacienda… se concretó toda una leyenda urbana. Evidentemente el evento generó expectativa de personas que producen contenido de tipo criminal y hasta paranormal. Sin embargo, los vecinos son los que menos hablaban de esas cosas.

Lo que sí, es que hablan de un ambiente de pesadumbre alrededor de un hogar que quedó abandonado y donde se indican apariciones, llantos y risas de niños durante la noche. Esto tras la obra criminal concretada por una madre que quedó soltera y que gracias a sus trastornos mentales, dejó sin vida a sus tres hijos.